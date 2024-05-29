https://sputnik-georgia.ru/20240529/smeshannaya-komanda-gruzinskikh-dzyudoistov-vpervye-poluchila-litsenziyu-na-olimpiadu-288156797.html

Смешанная команда грузинских дзюдоистов впервые получила лицензию на Олимпиаду

Смешанная команда грузинских дзюдоистов впервые получила лицензию на Олимпиаду

Sputnik Грузия

Федерация дзюдо Грузии проведет презентацию олимпийской сборной 30 мая 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T18:08+0400

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2024-05-29T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Смешанная команда Грузии по дзюдо, в которую входят спортсмены мужского и женского полов шести весовых категорий, впервые получила лицензию на участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля, сообщила Федерация дзюдо Грузии. Соревнования по дзюдо в Париже начнутся на следующий день после церемонии открытия летних Олимпийских игр. С 27 июля по 2 августа каждый день будут проходить индивидуальные соревнования в одной весовой категории у мужчин и одной у женщин. А уже 3 августа пройдут смешанные командные соревнования. Федерация дзюдо Грузии проведет презентацию олимпийской сборной 30 мая, в которой примут участие спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Париже. С 26 июля по 11 августа на летних Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи спортсменов из 206 стран мира. Лицензии на выступление на Олимпиаде в Париже получили три грузинских тяжелоатлета >>Квалификационные соревнования, в ходе которых отбираются будущие участники игр, официально заканчиваются 23 июня. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021-м году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и 66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, лаша шавдатуашвили, гурам тушишвили, париж, олимпийские игры