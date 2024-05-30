https://sputnik-georgia.ru/20240530/antigruzinskoe-zayavlenie--premer-gruzii-raskritikoval-posla-germanii-288175576.html

Антигрузинское заявление – премьер Грузии раскритиковал посла Германии

Антигрузинское заявление – премьер Грузии раскритиковал посла Германии

Sputnik Грузия

Германия, которая отличалась своей ответственностью, не должна присылать подобных послов в такую страну, как Грузия, считает премьер 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T14:16+0400

2024-05-30T14:16+0400

2024-05-30T14:16+0400

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евросоюз

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Посол, который делает антигрузинские заявления, не может быть ценным для страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление посла Германии Питера Фишера. Ранее Фишер заявил, что все страны готовы к открытию переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз, однако правительство страны приняло закон, который не соответствует стандартам ЕС. По его словам, пока закон "О прозрачности иностранного влияния" будет в силе, они не откроют переговоры с Грузией. Глава грузинского правительства напомнил поездку немецкого дипломата вместе с лидерами оппозиционной партии "Лело для Грузии" в город Болниси (регион Квемо Картли) во время предвыборной кампании. Как ранее заявил Кобахидзе, шансы на открытие переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз в 2024 году были равны нулю до инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а теперь они намного выше. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и девять условий, выполнение которых необходимо для перехода на новый этап сближения с ЕС – открытие переговоров.Лучшая люстрация – Папуашвили о выступлении депутатов Германии и Литвы на акции в Тбилиси>>Сразу после преодоления парламентом Грузии вето президента на закон об "иноагентах" распространилось совместное заявление Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В заявлении говорится, что принятый парламентом Грузии закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС. Его принятие приведет к регрессу в выполнении Грузией как минимум трех условий Евросоюза: борьба с дезинформацией о ЕС, преодоление политической поляризации, улучшение защиты прав человека и участие гражданского общества в законодательных и политических процессах. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, жозеп боррель, германия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия - евросоюз, евросоюз