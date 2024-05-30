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Антигрузинское заявление – премьер Грузии раскритиковал посла Германии
Антигрузинское заявление – премьер Грузии раскритиковал посла Германии
Sputnik Грузия
Германия, которая отличалась своей ответственностью, не должна присылать подобных послов в такую страну, как Грузия, считает премьер 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T14:16+0400
2024-05-30T14:16+0400
2024-05-30T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Посол, который делает антигрузинские заявления, не может быть ценным для страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление посла Германии Питера Фишера. Ранее Фишер заявил, что все страны готовы к открытию переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз, однако правительство страны приняло закон, который не соответствует стандартам ЕС. По его словам, пока закон "О прозрачности иностранного влияния" будет в силе, они не откроют переговоры с Грузией. Глава грузинского правительства напомнил поездку немецкого дипломата вместе с лидерами оппозиционной партии "Лело для Грузии" в город Болниси (регион Квемо Картли) во время предвыборной кампании. Как ранее заявил Кобахидзе, шансы на открытие переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз в 2024 году были равны нулю до инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а теперь они намного выше. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и девять условий, выполнение которых необходимо для перехода на новый этап сближения с ЕС – открытие переговоров.Лучшая люстрация – Папуашвили о выступлении депутатов Германии и Литвы на акции в Тбилиси>>Сразу после преодоления парламентом Грузии вето президента на закон об "иноагентах" распространилось совместное заявление Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В заявлении говорится, что принятый парламентом Грузии закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС. Его принятие приведет к регрессу в выполнении Грузией как минимум трех условий Евросоюза: борьба с дезинформацией о ЕС, преодоление политической поляризации, улучшение защиты прав человека и участие гражданского общества в законодательных и политических процессах. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, жозеп боррель, германия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, жозеп боррель, германия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия - евросоюз, евросоюз
Антигрузинское заявление – премьер Грузии раскритиковал посла Германии
Германия, которая отличалась своей ответственностью, не должна присылать подобных послов в такую страну, как Грузия, считает премьер
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Посол, который делает антигрузинские заявления, не может быть ценным для страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление посла Германии Питера Фишера.
Ранее Фишер заявил, что все страны готовы к открытию переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз, однако правительство страны приняло закон, который не соответствует стандартам ЕС. По его словам, пока закон "О прозрачности иностранного влияния" будет в силе, они не откроют переговоры с Грузией.
"Посол, который делает антигрузинские заявления, для нас не является ценным. Посол, который делает антигрузинские заявления, для нас не может быть ценным. Это антигрузинское заявление, и, надеюсь, что это личная позиция посла, который является сторонником "Лело", – заявил Кобахидзе журналистам.
Глава грузинского правительства напомнил поездку немецкого дипломата вместе с лидерами оппозиционной партии "Лело для Грузии" в город Болниси (регион Квемо Картли) во время предвыборной кампании.
"На фоне подобных несерьезных действий я не могу придать большого значения заявлениям этого человека. Это очень печальное явление. Германия, которая традиционно выделялась как государство, полное ответственности, не должна присылать подобных послов в такую страну, как Грузия", – отметил премьер.
Как ранее заявил Кобахидзе, шансы на открытие переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз в 2024 году были равны нулю до инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а теперь они намного выше.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и девять условий, выполнение которых необходимо для перехода на новый этап сближения с ЕС – открытие переговоров.
Сразу после преодоления парламентом Грузии вето президента на закон об "иноагентах" распространилось совместное заявление Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
В заявлении говорится, что принятый парламентом Грузии закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС. Его принятие приведет к регрессу в выполнении Грузией как минимум трех условий Евросоюза: борьба с дезинформацией о ЕС, преодоление политической поляризации, улучшение защиты прав человека и участие гражданского общества в законодательных и политических процессах.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.