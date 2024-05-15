https://sputnik-georgia.ru/20240515/luchshaya-lyustratsiya--papuashvili-o-vystuplenii-deputatov-germanii-i-litvy-na-aktsii-v-tbilisi-287932109.html
Лучшая люстрация – Папуашвили о выступлении депутатов Германии и Литвы на акции в Тбилиси
Лучшая люстрация – Папуашвили о выступлении депутатов Германии и Литвы на акции в Тбилиси
Sputnik Грузия
Папуашвили прокомментировал участие в митинге в Тбилиси председателей комитетов по иностранным делам парламентов европейских стран 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T19:30+0400
2024-05-15T19:30+0400
2024-05-15T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Появление на акции против проекта "О прозрачности иностранного влияния" председателей комитетов по внешним связям парламентом Литвы и Германии доказало негативную сторону иностранного влияния в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>Прибывшие в Тбилиси с визитом председатели комитетов по иностранным делам парламентов Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии после встреч с политиками отправились на акцию протеста и выступили перед собравшимися против резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. "Вмешательство в грузинскую политику" – реакция на участие европейских политиков в акции>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, шалва папуашвили, тбилиси, литва, германия, политика, грузия, новости
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, шалва папуашвили, тбилиси, литва, германия, политика, грузия, новости
Лучшая люстрация – Папуашвили о выступлении депутатов Германии и Литвы на акции в Тбилиси
Папуашвили прокомментировал участие в митинге в Тбилиси председателей комитетов по иностранным делам парламентов европейских стран
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Появление на акции против проекта "О прозрачности иностранного влияния" председателей комитетов по внешним связям парламентом Литвы и Германии доказало негативную сторону иностранного влияния в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Прибывшие в Тбилиси с визитом председатели комитетов по иностранным делам парламентов Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии после встреч с политиками отправились на акцию протеста и выступили перед собравшимися против резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
"Мы вчера увидели иностранных акторов на финансируемом ими антиправительственном митинге, организованном НПО. Иностранец выступает на антиправительственном митинге, который финансируется финансируемым им НПО – круг плохой стороны иностранного влияния замкнулся", – сказал Папуашвили.
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.
За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.