https://sputnik-georgia.ru/20240515/luchshaya-lyustratsiya--papuashvili-o-vystuplenii-deputatov-germanii-i-litvy-na-aktsii-v-tbilisi-287932109.html

Лучшая люстрация – Папуашвили о выступлении депутатов Германии и Литвы на акции в Тбилиси

Лучшая люстрация – Папуашвили о выступлении депутатов Германии и Литвы на акции в Тбилиси

Sputnik Грузия

Папуашвили прокомментировал участие в митинге в Тбилиси председателей комитетов по иностранным делам парламентов европейских стран 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T19:30+0400

2024-05-15T19:30+0400

2024-05-15T19:30+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

шалва папуашвили

тбилиси

литва

германия

политика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287929874_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f9255c5c43b140008b793b63c9ccc595.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Появление на акции против проекта "О прозрачности иностранного влияния" председателей комитетов по внешним связям парламентом Литвы и Германии доказало негативную сторону иностранного влияния в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>Прибывшие в Тбилиси с визитом председатели комитетов по иностранным делам парламентов Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии после встреч с политиками отправились на акцию протеста и выступили перед собравшимися против резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. "Вмешательство в грузинскую политику" – реакция на участие европейских политиков в акции>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

литва

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, шалва папуашвили, тбилиси, литва, германия, политика, грузия, новости