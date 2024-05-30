https://sputnik-georgia.ru/20240530/argumenty-po-gruzinskomu-zakonu-ob-inoagentakh-na-storone-gruzinskoy-mechty--deputat-288184850.html

Аргументы по грузинскому закону об "иноагентах" на стороне "Грузинской мечты" – депутат

Аргументы по грузинскому закону об "иноагентах" на стороне "Грузинской мечты" – депутат

Sputnik Грузия

Власти Грузии готовы к рассмотрению закона в Европейском суде по правам человека, заявил депутат 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T21:33+0400

2024-05-30T21:33+0400

2024-05-30T21:33+0400

политика

грузия

новости

анри оханашвили

европейский суд по правам человека

конституционный суд грузии

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверена в победе в Конституционном суде по вопросу конституционности закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил председатель юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили. Ряд неправительственных организаций Грузии готовит иски в Конституционный суд и ЕСПЧ по поводу закона, который обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию. По его словам, вопрос о приостановлении действия статей абсурден. "Это настолько абсурдно, что мы с удовольствием дождемся окончательной мотивации и готовы в любом месте, будь то Конституционный суд или другие институты, защитить конкретный законодательный акт, принятый в пользу интересов нашей страны", – сказал Оханашвили. Он отметил, что власти Грузии готовы и к делу в Европейском суде по правам человека. "Мы считаем, что нет никаких аргументов в пользу истцов, если они будут и у ЕСПЧ, не будет соответствующей мотивации и аргументов истцов", – отметил Оханашвили. Он отметил, что власти готовы к любой тяжбе. Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента т. н. закон об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться и заполнять финансовые декларации. Закон в ближайшее время вступит в силу. Противники законопроекта со дня его инициирования 15 апреля проводят в Тбилиси акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Скандальный законопроект Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Грузинский закон об "иноагентах" обжалуют в Конституционном суде и ЕСПЧ >>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, анри оханашвили, европейский суд по правам человека, конституционный суд грузии, законопроект об иноагентах