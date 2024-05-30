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Аргументы по грузинскому закону об "иноагентах" на стороне "Грузинской мечты" – депутат
Аргументы по грузинскому закону об "иноагентах" на стороне "Грузинской мечты" – депутат
Sputnik Грузия
Власти Грузии готовы к рассмотрению закона в Европейском суде по правам человека, заявил депутат 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T21:33+0400
2024-05-30T21:33+0400
2024-05-30T21:33+0400
политика
грузия
новости
анри оханашвили
европейский суд по правам человека
конституционный суд грузии
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверена в победе в Конституционном суде по вопросу конституционности закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил председатель юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили. Ряд неправительственных организаций Грузии готовит иски в Конституционный суд и ЕСПЧ по поводу закона, который обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию. По его словам, вопрос о приостановлении действия статей абсурден. "Это настолько абсурдно, что мы с удовольствием дождемся окончательной мотивации и готовы в любом месте, будь то Конституционный суд или другие институты, защитить конкретный законодательный акт, принятый в пользу интересов нашей страны", – сказал Оханашвили. Он отметил, что власти Грузии готовы и к делу в Европейском суде по правам человека. "Мы считаем, что нет никаких аргументов в пользу истцов, если они будут и у ЕСПЧ, не будет соответствующей мотивации и аргументов истцов", – отметил Оханашвили. Он отметил, что власти готовы к любой тяжбе. Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента т. н. закон об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться и заполнять финансовые декларации. Закон в ближайшее время вступит в силу. Противники законопроекта со дня его инициирования 15 апреля проводят в Тбилиси акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Скандальный законопроект Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Грузинский закон об "иноагентах" обжалуют в Конституционном суде и ЕСПЧ >>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, анри оханашвили, европейский суд по правам человека, конституционный суд грузии, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, анри оханашвили, европейский суд по правам человека, конституционный суд грузии, законопроект об иноагентах
Аргументы по грузинскому закону об "иноагентах" на стороне "Грузинской мечты" – депутат
Власти Грузии готовы к рассмотрению закона в Европейском суде по правам человека, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверена в победе в Конституционном суде по вопросу конституционности закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил председатель юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили.
Ряд неправительственных организаций Грузии готовит иски в Конституционный суд и ЕСПЧ по поводу закона, который обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.
"Аргументы на стороне "Грузинской мечты". Мы готовы, пусть несут иск хоть в Конституционный суд, хоть куда-то еще. Когда ты несешь дело в Конституционный суд, чтобы обратиться в суд, ты должен обосновать, это вызовет невообразимый и непоправимый результат, только в этом случае есть основание обсуждать приостановление нормы", – заявил Оханашвили.
По его словам, вопрос о приостановлении действия статей абсурден.
"Это настолько абсурдно, что мы с удовольствием дождемся окончательной мотивации и готовы в любом месте, будь то Конституционный суд или другие институты, защитить конкретный законодательный акт, принятый в пользу интересов нашей страны", – сказал Оханашвили.
Он отметил, что власти Грузии готовы и к делу в Европейском суде по правам человека.
"Мы считаем, что нет никаких аргументов в пользу истцов, если они будут и у ЕСПЧ, не будет соответствующей мотивации и аргументов истцов", – отметил Оханашвили.
Он отметил, что власти готовы к любой тяжбе.
"Мы готовы, где будут необходимы правовой спор и обсуждение, мы с большим удовольствием примем участие, если неправительственные организации примут это решение", – сказал Оханашвили.
Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента т. н. закон об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться и заполнять финансовые декларации. Закон в ближайшее время вступит в силу.
Противники законопроекта со дня его инициирования 15 апреля проводят в Тбилиси акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.
Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.