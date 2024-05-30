https://sputnik-georgia.ru/20240530/gruzinskiy-zakon-ob-inoagentakh-obzhaluyut-v-konstitutsionnom-sude-i-espch-288183752.html
Грузинский закон об "иноагентах" обжалуют в Конституционном суде и ЕСПЧ
Грузинский закон об "иноагентах" обжалуют в Конституционном суде и ЕСПЧ
Sputnik Грузия
Конституционный суд может остановить действие соответствующих статей закона "О прозрачности иностранного влияния", заявили НПО 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T18:50+0400
2024-05-30T18:50+0400
2024-05-30T19:08+0400
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акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Неправительственные организации, включая "Ассоциацию молодых юристов" и "Фонд гражданского общества", готовят иски в Конституционный суд Грузии и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против закона "О прозрачности иностранного влияния". Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента т. н. закон об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться и заполнять финансовые декларации. Закон в ближайшее время вступит в силу. НПО отметили, что, если Конституционный суд не остановит действие спорных статей, они обратятся в ЕСПЧ. Противники законопроекта со дня его инициирования 15 апреля проводят в Тбилиси акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Скандальный законопроектЗаконопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Руководства США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии>>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сша, еспч, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, общество, сша, еспч, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Грузинский закон об "иноагентах" обжалуют в Конституционном суде и ЕСПЧ
18:50 30.05.2024 (обновлено: 19:08 30.05.2024)
Конституционный суд может остановить действие соответствующих статей закона "О прозрачности иностранного влияния", заявили НПО
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Неправительственные организации, включая "Ассоциацию молодых юристов" и "Фонд гражданского общества", готовят иски в Конституционный суд Грузии и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против закона "О прозрачности иностранного влияния".
Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента т. н. закон об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться и заполнять финансовые декларации. Закон в ближайшее время вступит в силу.
"Мы готовим иск для представления в Конституционный суд и в ближайшее время обратимся к нему. Конституционный суд может воспользоваться конституционными полномочиями и остановить действие соответствующих статей", – говорится в совместном заявлении.
НПО отметили, что, если Конституционный суд не остановит действие спорных статей, они обратятся в ЕСПЧ.
Противники законопроекта со дня его инициирования 15 апреля проводят в Тбилиси акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.
Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.