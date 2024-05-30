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Грузию ждет хороший урожай пшеницы – эксперт
Грузию ждет хороший урожай пшеницы – эксперт
Sputnik Грузия
Сильные дожди в Грузии за последний месяц хоть и доставили дискомфорт населению, но хорошо сказались на зерне, считает эксперт 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T19:51+0400
2024-05-30T19:51+0400
2024-05-30T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Урожай пшеницы в Грузии в 2024 году может составить до 180 тысяч тонн, примерно на 20% больше по сравнению с 2023 годом, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. По словам Силагава, сильные дожди в Грузии за последний месяц хоть и доставили дискомфорт населению, но хорошо сказались на зерне. Теперь, по его словам, главное, чтобы погода оставалась безоблачной, чтобы фермеры смогли своевременно собрать свой урожай. Урожай пшеницы в Грузии начнут собирать через несколько недель. В целях повышения конкурентноспособности грузинской пшеницы и содействия ее реализации на местном рынке,по решению правительства с 12 июня до1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм.Подорожает ли хлеб в Грузии? >>В начале октября временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличили размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 250 лари за 1 килограмм муки. Срок действия пошлины продлили в очередной раз в ноябре, до 1 сентября 2024 года. Обзор рынка Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнаги и Дедоплисцкаро, и немного в Сагареджо. В Дедоплисцкаро 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимает пшеница и рожь. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность и урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы есть в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели. По данным статистики, в 2023 году производство пшеницы в Грузии снизилось на 6,5% и составило 146,6 тысячи тонн. За этот период посевная площадь пшеницы составила 56,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность составила 2,6 тонны на один гектар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван силагава, кахети, сагареджо, квемо картли, сельское хозяйство грузии, зерно
грузия, новости, экономика, леван силагава, кахети, сагареджо, квемо картли, сельское хозяйство грузии, зерно
Грузию ждет хороший урожай пшеницы – эксперт
Сильные дожди в Грузии за последний месяц хоть и доставили дискомфорт населению, но хорошо сказались на зерне, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Урожай пшеницы в Грузии в 2024 году может составить до 180 тысяч тонн, примерно на 20% больше по сравнению с 2023 годом, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна.
"В прошлом году в Грузии собрали 150 тысяч тонн пшеницы, о чем мы знаем из статистики. В этом году, вероятно, будет на 20-30 тысяч тонн больше. Это предварительные данные", – заявил Силагава в пресс-клубе "Квира".
По словам Силагава, сильные дожди в Грузии за последний месяц хоть и доставили дискомфорт населению, но хорошо сказались на зерне. Теперь, по его словам, главное, чтобы погода оставалась безоблачной, чтобы фермеры смогли своевременно собрать свой урожай.
Урожай пшеницы в Грузии начнут собирать через несколько недель.
В целях повышения конкурентноспособности грузинской пшеницы и содействия ее реализации на местном рынке,по решению правительства с 12 июня до1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм.
В начале октября временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличили размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 250 лари за 1 килограмм муки. Срок действия пошлины продлили в очередной раз в ноябре, до 1 сентября 2024 года.
Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнаги и Дедоплисцкаро, и немного в Сагареджо. В Дедоплисцкаро 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимает пшеница и рожь.
Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность и урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы есть в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели.
По данным статистики, в 2023 году производство пшеницы в Грузии снизилось на 6,5% и составило 146,6 тысячи тонн. За этот период посевная площадь пшеницы составила 56,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность составила 2,6 тонны на один гектар.