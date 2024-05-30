https://sputnik-georgia.ru/20240530/import-gruzov-iz-kitaya-v-es-cherez-gruziyu-dast-stimul-ekonomike---lider-gruzinskoy-mechty-288185173.html

Импорт грузов из Китая в ЕС через Грузию даст стимул экономике – лидер "Грузинской мечты"

Импорт грузов из Китая в ЕС через Грузию даст стимул экономике – лидер "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Грузия при принятии решений руководствуется своими интересами, заявил генсек правящей партии 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T22:44+0400

2024-05-30T22:44+0400

2024-05-30T22:56+0400

грузия

экономика

политика

каха каладзе

анаклия

порт анаклия

китай

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/1a/275254527_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_9731590f9a4f462be67663db1bdd96f4.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Даже 2-3% грузов, следующих из Китая в Европу через Грузию и новый глубоководный порт Анаклия, внесут значительный вклад в экономику, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Накануне глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что частным партнером государства в проекте строительства глубоководного порта в Анаклия с большой вероятностью станет китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd. (Сингапур). По его словам, Грузия при принятии решений руководствуется своими интересами. "Проект этого порта очень важен для нашей страны, ее государственности и суверенитета, также важно, чтобы наша роль в регионе еще более усилилась", – сказал Каладзе. Квалификационные требования в рамках отбора частного партнера государства для проекта строительства порта Анаклия удовлетворили только два претендента – швейцарско-люксембургская компания (Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A) и китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd). Претенденты должны были до 20 мая 2024 года представить техническое, коммерческое и финансовое предложения, а также комментарии к соглашению. Предложения в указанные сроки поступили только от китайско-сингапурского консорциума. После отбора инвестора основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. Китайская компания станет гарантом – Кобахидзе о строительстве порта в Анаклия >>К этому времени госкомпания "Морской порт Анаклия" провела подготовительные работы для строительства морской инфраструктуры (дноуглубительные работы, волнорез) – обновлена/создана основная проектная документация, нанята консалтинговая компания, которая участвовала в подготовке тендерной документации и проведении международного тендера по выявлению частного инвестора. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, политика, каха каладзе, анаклия, порт анаклия, китай