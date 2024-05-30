https://sputnik-georgia.ru/20240530/kak-otrazitsya-vybor-kitayskogo-investora-dlya-porta-anakliya-na-otnosheniyakh-gruzii-s-zapadom-288171406.html
Как отразится выбор китайского инвестора для порта Анаклия на отношениях Грузии с Западом?
Как отразится выбор китайского инвестора для порта Анаклия на отношениях Грузии с Западом?
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Участие китайской компании в строительстве первого глубоководного порта Грузии в поселке Анаклия не должно негативно отразиться на... 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T10:04+0400
2024-05-30T10:04+0400
2024-05-30T10:04+0400
экономика
грузия
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анаклия
китай
леван давиташвили
мамука хазарадзе
ираклий кадагишвили
всемирный банк
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Участие китайской компании в строительстве первого глубоководного порта Грузии в поселке Анаклия не должно негативно отразиться на отношениях страны с Западом, так как это также в его интересах, сказал эксперт Вахтанг Чарая в интервью Первому каналу. О том, что победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта Анаклия с большой вероятностью станет китайско-сингапурский консорциум, в среду заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили. Государству в проекте должна принадлежать доля в 51%.Он подчеркнул значимость проекта как для Грузии, так и для Запада. "В контексте Среднего коридора порт Анаклия – важный объект, который служит не только грузинским интересам, но и интересам всего западного коридора, в том числе интересам Евросоюза, и делает страну одной из главных транзитных стран", – заявил Чарая.По его словам, как раз таки Китай будет основным получателем и поставщиком грузов в этом коридоре, который будет использовать порт Анаклия. Он отметил, что Запад не должен расценивать ожидаемое участие китайской компании в этом историческом проекте как плевок. Инвестором порта Анаклия станет китайско-сингапурский консорциум – вице-премьер>>"Этот проект служит и западным интересам, и участие Китая в этом проекте не подразумевает сворачивания каким-то образом с западной траектории. Наоборот, это служит интересам Запада, это служит грузинским интересам и служит тому, чтобы Грузия была стабильнее, имела больше возможностей, была сильнее финансово и так далее", – сказал Чарая.Резко раскритиковали выбор властей в оппозиционной партии "Лело для Грузии", основателем которой является Мамука Хазарадзе, который в свое время создал "Консорциум развития порта Анаклия". Эта компания предприняла первую, неудачную попытку построить порт Анаклия.В "Лело для Грузии" заявили, что входящая в китайско-сингапурский консорциум китайская компания China Communications Construction Company Limited внесена в черные списки США и Всемирного банка. По слова одного из членов партии Ираклия Купрадзе, эта компания уличена в некачественном строительстве, трудовой эксплуатации, загрязнении окружающей среды и коррупции. Выбирая эту компанию, власти Грузии окончательно отклонились от прозападного курса. В министерстве экономики заявили, что против China Communications Construction Company Limited международные санкции не вводились, соответственно, в случае победы компания свободно сможет принять участие в реализации проекта порта Анаклия. "Условия тендера и проведение тендера осуществлялись международными компаниями высокого уровня. Исходя из этого, все процедуры с юридической стороны и экономические подсчеты абсолютно открыты, прозрачны и пользуются доверием", – заявил в свою очередь депутат от партии Ираклий Кадагишвили. Американцы и европейцы, к сожалению, не заинтересовались проектом порта Анаклия, сказал председатель финансово-бюджетного комитета парламента Паата Квижинадзе.Он подчеркнул, что Китай – практически самый большой инвестор в Средней Азии и располагает самым большим влиянием в регионе. "Поэтому это (участие китайской компании в проекте – ред.) стабильность и это гарантированные грузы, с чем были проблемы", – сказал Квижинадзе. Квалификационные требования в рамках отбора частного партнера государства для проекта строительства порта Анаклия удовлетворили только два претендента – швейцарско-люксембургская компания (Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A) и китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd).Претенденты должны были до 20 мая представить техническое, коммерческое и финансовое предложения, а также комментарии к соглашению. Предложения в указанные сроки поступили только от китайско-сингапурского консорциума. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, анаклия, китай, леван давиташвили, мамука хазарадзе, ираклий кадагишвили, всемирный банк, грузинская мечта - демократическая грузия
экономика, грузия, новости, анаклия, китай, леван давиташвили, мамука хазарадзе, ираклий кадагишвили, всемирный банк, грузинская мечта - демократическая грузия
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Участие китайской компании в строительстве первого глубоководного порта Грузии в поселке Анаклия не должно негативно отразиться на отношениях страны с Западом, так как это также в его интересах, сказал эксперт Вахтанг Чарая в интервью Первому каналу.
О том, что победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта Анаклия с большой вероятностью станет китайско-сингапурский консорциум, в среду заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили. Государству в проекте должна принадлежать доля в 51%.
"Без их (китайской компании – ред.) включения я с трудом представляю полноценное осуществление этого проекта (строительства порта в Анаклия – ред.)", – сказал Чарая.
Он подчеркнул значимость проекта как для Грузии, так и для Запада.
"В контексте Среднего коридора порт Анаклия – важный объект, который служит не только грузинским интересам, но и интересам всего западного коридора, в том числе интересам Евросоюза, и делает страну одной из главных транзитных стран", – заявил Чарая.
По его словам, как раз таки Китай будет основным получателем и поставщиком грузов в этом коридоре, который будет использовать порт Анаклия.
Он отметил, что Запад не должен расценивать ожидаемое участие китайской компании в этом историческом проекте как плевок.
"Этот проект служит и западным интересам, и участие Китая в этом проекте не подразумевает сворачивания каким-то образом с западной траектории. Наоборот, это служит интересам Запада, это служит грузинским интересам и служит тому, чтобы Грузия была стабильнее, имела больше возможностей, была сильнее финансово и так далее", – сказал Чарая.
Резко раскритиковали выбор властей в оппозиционной партии "Лело для Грузии", основателем которой является Мамука Хазарадзе, который в свое время создал "Консорциум развития порта Анаклия". Эта компания предприняла первую, неудачную попытку построить порт Анаклия.
В "Лело для Грузии" заявили, что входящая в китайско-сингапурский консорциум китайская компания China Communications Construction Company Limited внесена в черные списки США и Всемирного банка.
По слова одного из членов партии Ираклия Купрадзе, эта компания уличена в некачественном строительстве, трудовой эксплуатации, загрязнении окружающей среды и коррупции. Выбирая эту компанию, власти Грузии окончательно отклонились от прозападного курса.
"Это декларированная политика, которая началась с Анаклия и закончилась Анаклия. Попадание в руки Китая порта Анаклия – последняя точка в геополитических российских устремлениях власти", – сказал Купрадзе.
В министерстве экономики заявили, что против China Communications Construction Company Limited международные санкции не вводились, соответственно, в случае победы компания свободно сможет принять участие в реализации проекта порта Анаклия.
"Условия тендера и проведение тендера осуществлялись международными компаниями высокого уровня. Исходя из этого, все процедуры с юридической стороны и экономические подсчеты абсолютно открыты, прозрачны и пользуются доверием", – заявил в свою очередь депутат от партии Ираклий Кадагишвили.
Американцы и европейцы, к сожалению, не заинтересовались проектом порта Анаклия, сказал председатель финансово-бюджетного комитета парламента Паата Квижинадзе.
"Я бы хотел, чтобы часть (проекта – ред.) была китайской, часть -–европейской, часть – американской. Это было бы идеально, но без китайской части строительство этого порта не имеет смысла, поэтому наши друзья не вкладывают деньги... Порт Анаклия не имеет никакого смысла без китайских грузов", – заявил Квижинадзе.
Он подчеркнул, что Китай – практически самый большой инвестор в Средней Азии и располагает самым большим влиянием в регионе.
"Поэтому это (участие китайской компании в проекте – ред.) стабильность и это гарантированные грузы, с чем были проблемы", – сказал Квижинадзе.
Квалификационные требования в рамках отбора частного партнера государства для проекта строительства порта Анаклия удовлетворили только два претендента – швейцарско-люксембургская компания (Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A) и китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd).
Претенденты должны были до 20 мая представить техническое, коммерческое и финансовое предложения, а также комментарии к соглашению. Предложения в указанные сроки поступили только от китайско-сингапурского консорциума.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
"Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.
Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.