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Работа для бедных в Грузии – как обстоят дела с трудоустройством

Работа для бедных в Грузии – как обстоят дела с трудоустройством

Sputnik Грузия

Из 39 999 трудоустроенных в 2023 году по программе на данный момент работает 32 291 человек, сообщил министр 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Работу в рамках программы трудоустройства социально незащищенных лиц в Грузии в 2023 году получили около 40 тысяч человек, заявил глава Минтруда Грузии Михаил Сарджвеладзе. Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в госпрограмме могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. Согласно данным министра, из 39 999 трудоустроенных в 2023 году по программе на данный момент работает 32 291 человек. Из них 396 в сфере сельского хозяйства, 3 917 – в школах, 326 – в министерствах и их ведомствах, а 28 282 – в районных администрациях. Уровень бедности в Грузии – последние данные >>Кроме того, 20 096 зарегистрировались как работающие на свободном рынке, а 238 легализовали свою экономическую деятельность. Всего же с начала действия программы по 22 декабря 2023 в государственной программе трудоустроились 86 151 гражданин, а на конец первого квартала 2024 года соглашения на трудоустройство были оформлены с 29 417 социально незащищенными. Программа трудоустройства Программа предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом. При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, и их статус не будет проверяться. По программе с соцнезащищенными заключается контракт. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями. В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем. Всего на 1 мая этого года в Грузии было зарегистрировано 439,4 тысячи социально незащищенных. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). Кроме того, соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 200 лари ежемесячно. Уровень безработицы в Грузии – 14%, согласно данным Национальной службы статистики страны на первый квартал 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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