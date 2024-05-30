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В Санкт-Петербурге прошел международный медиафорум журналистов – видео

В Санкт-Петербурге прошел международный медиафорум журналистов – видео

Sputnik Грузия

В Санкт-Петербурге завершился международный медиафорум "Диалог Культур", в котором приняли участие свыше 300 молодых журналистов, из которых около сотни –... 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T15:26+0400

2024-05-30T15:26+0400

2024-05-30T15:26+0400

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Мероприятие проходит уже 18-й год подряд, и неизменным местом его проведения в последние годы является Главный штаб Государственного Эрмитажа. Средний возраст участников – 18-35 лет.В этом году впервые в мероприятии приняли участие молодые инфлюенсеры.В рамках мероприятия молодые деятели в области медиа посетили и другие российские города и ближе познакомились с культурой, историей и традициями этой страны.

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