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В Санкт-Петербурге прошел международный медиафорум журналистов – видео
В Санкт-Петербурге прошел международный медиафорум журналистов – видео
Sputnik Грузия
В Санкт-Петербурге завершился международный медиафорум "Диалог Культур", в котором приняли участие свыше 300 молодых журналистов, из которых около сотни –... 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T15:26+0400
2024-05-30T15:26+0400
2024-05-30T15:26+0400
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Мероприятие проходит уже 18-й год подряд, и неизменным местом его проведения в последние годы является Главный штаб Государственного Эрмитажа. Средний возраст участников – 18-35 лет.В этом году впервые в мероприятии приняли участие молодые инфлюенсеры.В рамках мероприятия молодые деятели в области медиа посетили и другие российские города и ближе познакомились с культурой, историей и традициями этой страны.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, санкт-петербург, аргентина, испания, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, санкт-петербург, аргентина, испания, грузино-российские отношения, видео
В Санкт-Петербурге прошел международный медиафорум журналистов – видео
В Санкт-Петербурге завершился международный медиафорум "Диалог Культур", в котором приняли участие свыше 300 молодых журналистов, из которых около сотни – иностранцы из Аргентины, Испании, Турции, Греции, Франции и других стран
Мероприятие проходит уже 18-й год подряд, и неизменным местом его проведения в последние годы является Главный штаб Государственного Эрмитажа. Средний возраст участников – 18-35 лет.
В этом году впервые в мероприятии приняли участие молодые инфлюенсеры.
В рамках мероприятия молодые деятели в области медиа посетили и другие российские города и ближе познакомились с культурой, историей и традициями этой страны.