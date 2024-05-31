https://sputnik-georgia.ru/20240531/bezviz-mezhdu-kitaem-i-gruziey-podcherknul-vazhnost-strategicheskogo-partnerstva--posol-knr-288189777.html

Безвиз между Китаем и Грузией подчеркнул важность стратегического партнерства – посол КНР

Безвиз между Китаем и Грузией подчеркнул важность стратегического партнерства – посол КНР

Sputnik Грузия

Грузия и Китай оформили соглашение о стратегическом партнерстве в конце июля 2023 года 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T11:57+0400

2024-05-31T11:57+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Вступившее в силу соглашение о безвизовом режиме показало важность стратегического партнерства между Китаем и Грузией, которое основано на взаимном уважении, заявил посол КНР в Грузии Чжоу Цзянь.Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. Грузия ввела безвиз для граждан Китая 12 сентября 2023 года. Первый прямой рейс в Китай после введения безвизового режима вылетел в четверг, 30 мая, поздно вечером. Пассажиры отправились из Тбилиси в город Урумчи. По словам китайского дипломата, власти Китая приняли решение ввести безвиз для граждан Грузии в ответ на жест экс-премьера Ираклия Гарибашвили, который в одностороннем порядке установил безвизовый режим для граждан КНР в сентябре 2023 года. Импорт грузов из Китая в ЕС через Грузию даст стимул экономике – лидер "Грузинской мечты">>Кроме того, как отметил китайский посол, в результате безвизового режима отношения между Грузией и Китаем расширятся по различным направлениям, что, в свою очередь, принесет больше возможностей для бизнесменов. Как отметил дипломат, по сравнению с прошлым годом число китайских туристов, прибывающих в Грузию, увеличилось на 290%. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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