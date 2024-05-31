https://sputnik-georgia.ru/20240531/nastupaet-period-ukrepleniya-kursa-lari--ekspert-288193879.html

Наступает период укрепления курса лари – эксперт

Наступает период укрепления курса лари – эксперт

Sputnik Грузия

Если бы Нацбанк не отреагировал незамедлительно, мы бы получили гораздо более высокий курс 17-18 мая, заявил эксперт 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T16:02+0400

2024-05-31T16:02+0400

2024-05-31T16:02+0400

экономика

грузия

новости

георгий абашишвили

лари

колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Наступает период, когда курс национальной валюты Грузии должен укрепляться, в частности за счет наступления летнего туристического сезона, заявил основатель компании Business Insider Georgia Георгий Абашишвили. Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило хоть и незначительное, но все же обесценивание лари за последние две недели и резкое падение акций двух крупнейших банков страны буквально за один день. Днем ранее, 14 мая, законопроект был принят в окончательном чтении. По его словам, есть четыре фундаментальных фактора, влияющих на курс лари. Это чистый экспорт, денежные переводы, туризм и инвестиции. "Есть 4 фундаментальных фактора, которые могут ударить по курсу, и потом происходят изменения. Не забывайте, что мы говорим о плавающем курсе, который очень быстро реагирует на все типы частей, но все быстро входит в русло, если присутствуют основополагающие факторы", – отметил эксперт. Абашишвили отметил, что, когда в середине мая произошел первый тип колебаний курса лари, это было искусственно инспирировано, что вызвало панику. Еще 15 мая курс лари по отношению к доллару США составлял 2,68 GEL/$1, а в день преодоления вето президента на резонансный законопроект, 28 мая, лари обесценился до отметки 2,7847 GEL/$1. Уже 29 мая курс лари составил 2,7874 GEL/$. Чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк продал уже 108,7 миллиона долларов из резервов. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg. Оснований для обесценивания лари нет – глава Минэкономики >>Что касается акций TBC и "Банка Грузии", 15 мая их стоимость на Лондонской фондовой бирже упала на 15 и 20% соответственно. Это произошло на второй день после принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Противники закона заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля, со дня инициирования законопроекта, в Тбилиси проходят акции протеста. Сразу после того, как парламент преодолел вето президента, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии, и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, георгий абашишвили, лари, колебание курса лари