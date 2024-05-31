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Парламент Грузии вводит новые правила принятия решений Центризбиркомом
Парламент Грузии вводит новые правила принятия решений Центризбиркомом
Sputnik Грузия
Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма 31.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-31T00:05+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Парламент Грузии за пять месяцев до парламентских выборов принял в третьем и окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс, упрощающие принятие Центризбиркомом решений. За инициированные парламентским большинством поправки проголосовали 80 депутатов. В настоящее время парламент представлен 139 депутатами. Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК.В частности, на том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно поддержки половины полного состава ЦИК.Речь идет о решениях ЦИК, которые касаются отмены решений, принятых нижестоящими избирательными комиссиями, в том числе результатов по избирательному округу/участку, вскрытия пакетов, поступивших из участковой избирательной комиссии, и пересчета избирательных бюллетеней.Новшества к выборам – парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках&gt;&gt;Авторы законопроекта пояснили, что вводимые изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе.Для вступления законопроекта в силу его должна подписать президент. Если она воспользуется правом вето, то у парламента будет возможность вновь проголосовать за него и таким образом преодолеть это вето. Если президент и на этот раз откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента. В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, новости, грузия, выборы, парламентские выборы, парламент грузии, цик грузии
политика, новости, грузия, выборы, парламентские выборы, парламент грузии, цик грузии

Парламент Грузии вводит новые правила принятия решений Центризбиркомом

00:05 31.05.2024 (обновлено: 00:46 31.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Парламент Грузии за пять месяцев до парламентских выборов принял в третьем и окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс, упрощающие принятие Центризбиркомом решений.
За инициированные парламентским большинством поправки проголосовали 80 депутатов. В настоящее время парламент представлен 139 депутатами.
Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК.
В частности, на том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно поддержки половины полного состава ЦИК.
Речь идет о решениях ЦИК, которые касаются отмены решений, принятых нижестоящими избирательными комиссиями, в том числе результатов по избирательному округу/участку, вскрытия пакетов, поступивших из участковой избирательной комиссии, и пересчета избирательных бюллетеней.
Новшества к выборам – парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках>>
Авторы законопроекта пояснили, что вводимые изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе.
Для вступления законопроекта в силу его должна подписать президент. Если она воспользуется правом вето, то у парламента будет возможность вновь проголосовать за него и таким образом преодолеть это вето. Если президент и на этот раз откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента.
В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы.
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