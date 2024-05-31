https://sputnik-georgia.ru/20240531/parlament-gruzii-vvodit-novye-pravila-prinyatiya-resheniy-tsentrizbirkomom-288185718.html

Парламент Грузии вводит новые правила принятия решений Центризбиркомом

Парламент Грузии вводит новые правила принятия решений Центризбиркомом

Sputnik Грузия

Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T00:05+0400

2024-05-31T00:05+0400

2024-05-31T00:46+0400

политика

новости

грузия

выборы

парламентские выборы

парламент грузии

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260121224_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_5573d6c68f0a70f785d83a80ebacbc37.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Парламент Грузии за пять месяцев до парламентских выборов принял в третьем и окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс, упрощающие принятие Центризбиркомом решений. За инициированные парламентским большинством поправки проголосовали 80 депутатов. В настоящее время парламент представлен 139 депутатами. Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК.В частности, на том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно поддержки половины полного состава ЦИК.Речь идет о решениях ЦИК, которые касаются отмены решений, принятых нижестоящими избирательными комиссиями, в том числе результатов по избирательному округу/участку, вскрытия пакетов, поступивших из участковой избирательной комиссии, и пересчета избирательных бюллетеней.Новшества к выборам – парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках>>Авторы законопроекта пояснили, что вводимые изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе.Для вступления законопроекта в силу его должна подписать президент. Если она воспользуется правом вето, то у парламента будет возможность вновь проголосовать за него и таким образом преодолеть это вето. Если президент и на этот раз откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента. В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, выборы, парламентские выборы, парламент грузии, цик грузии