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Посла Литвы вызвали на "ковер" в МИД Грузии

Посла Литвы вызвали на "ковер" в МИД Грузии

Sputnik Грузия

Две недели назад глава МИД Литвы выступил на акции протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах" 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T17:46+0400

2024-05-31T17:46+0400

2024-05-31T19:18+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии потребовало от посла Литвы в Грузии Андриуса Калиндра разъяснений по поводу позиции его страны и высказываний ее лидеров.Власти Грузии ранее назвали выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси 15 мая вмешательством во внутриполитические дела Грузии и способствованием "майданизации". На акции глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис помимо прочего сказал, что членство в ЕС означает отказ страны от части суверенитета.На встрече стороны выразили надежду на возвращение отношений к позитивной повестке дня и выразили готовность продолжать сотрудничество. После того, как парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", посла Грузии в Литве вызвали в литовский МИД для разъяснений.По данным литовской стороны, на встрече с грузинским послом было высказано сожаление по поводу принятия парламентом Грузии закона, а также "других действий, направленных на запугивание и ограничение деятельности гражданского общества". Все это, согласно сообщению МИД Литвы, "в корне противоречит конституционно закрепленным интеграционным стремлением страны в ЕС и НАТО".Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника.Власти аргументировали повторное инициирование резонансного законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Руководство США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, БДИПЧ/ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, литва, мид грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах