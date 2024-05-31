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Прямое авиасообщение с Китаем привлечет больше туристов в Грузию – Каркашадзе

Прямое авиасообщение с Китаем привлечет больше туристов в Грузию – Каркашадзе

Sputnik Грузия

Безвизовый режим Грузии с Китаем вступил в силу с 28 мая 2024 года – граждане страны смогут находиться в КНР непрерывно в течение 30 дней 31.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Увеличение частоты рейсов Тбилиси-Урумчи китайской авиакомпанией China Southern Airlines будет способствовать привлечению новых туристических потоков и росту доли азиатских компаний на рынке, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Китайская авиакомпания China Southern Airlines 30 мая 2024 года совершила первый рейс из Тбилиси после введения для граждан Грузии безвизового режима с Китаем. Компания в летнем сезоне будет летать каждый день из Грузии в Китай. До этого компания осуществляла четыре рейса в неделю. Безвизовый режим Грузии с Китаем вступил в силу с 28 мая 2024 года – граждане страны смогут находиться в КНР непрерывно в течении 30 дней. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, китай, туризм, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии