https://sputnik-georgia.ru/20240531/stroitelstvo-eksport-predpriyatiya--chto-izmenilos-v-ekonomike-gruzii-v-aprele-288192255.html

Строительство, экспорт, предприятия – что изменилось в экономике Грузии в апреле?

Строительство, экспорт, предприятия – что изменилось в экономике Грузии в апреле?

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2024 года внесли сферы обрабатывающей промышленности и строительства 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T19:35+0400

2024-05-31T19:35+0400

2024-05-31T19:35+0400

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сакстат

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в апреле 2024 года составил 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2024 года составил 9%. Значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2024 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, строительства, информации и коммуникации, транспорта и складирования, торговли, профессиональной и научно-технической деятельности. Тенденция к снижению наблюдалась лишь в секторе энергетики. После спада экономики в 2020 году в связи с пандемией коронавируса на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Что выросло и на сколько Экспорт в январе-апреле 2024 года сократился на 10,1%, а импорт вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле в Грузии было зарегистрировано примерно 6,7 тысячи новых предприятий, примерно на 16,7% больше, чем годом ранее. По его словам, рост в обрабатывающей промышленности был связан в основном с металлургической промышленностью, а также с расширением объемов производства напитков.Экспорт вина вырос примерно в два раза, а также на 19% выросли показатели экспорта минеральных вод.В апреле примерно в 4,4 раза вырос экспорт ферросиликомарганца, в основном в Египет, Украину и Италию. Рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий. Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы >>Кроме того, в апреле по сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы импорта строительных материалов увеличились примерно на 21%, в том числе импорт цемента и клинкера увеличился примерно на 40-45%. Выросли также показатели местного производства бетона и цемента. Рост в секторе информации и коммуникации обусловлен увеличением объемов услуг по компьютерному программированию, а также консалтинговой и сопутствующей деятельности. Рост в секторе транспорта и складирования был связан с работой воздушного транспорта, а также с увеличением объемов складских и вспомогательных транспортных услуг. Рост в торговом секторе произошел в основном за счет расширения объемов внешней торговли автомобилями, хотя рост был обусловлен и расширением объемов продуктов питания, напитков, табачных изделий, строительных материалов, топлива, а также розничной торговли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сакстат, национальная служба статистики грузии "сакстат"