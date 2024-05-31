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В Тбилиси на Куре появится новая ГЭС

В Тбилиси на Куре появится новая ГЭС

Sputnik Грузия

Мощность новой ГЭС составит 11,26 мегаватт, а годовая выработка составит 62,8 гигаватт-часа 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T15:25+0400

2024-05-31T15:25+0400

2024-05-31T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. На окраине Тбилиси в районе Диди Дигоми будет построена русловая гидроэлектростанция "Дигоми ГЭС", говорится в информации на сайте Минприроды Грузии. Это будет вторая русловая ГЭС в границах столицы. Первая "Ортачала ГЭС" функционирует в Тбилиси с 1952 года. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС решает задачу подъёма уровня реки в черте города Тбилиси, а также служит мостовым сооружением. Новая ГЭС обойдется в более 23,3 миллиона долларов, и строительство будет осуществлять грузинская компания ООО "Дигоми ГЭС". Мощность новой ГЭС составит 11,26 мегаватт, а годовая выработка составит 62,8 гигаватт-часа. На востоке Грузии построят пять ГЭС >>Каскад будет обустроен рыбопропускными пунктами, а над самой ГЭС будет устроен автомобильный мост. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 0,7% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 3,7 миллиарда киловатт-часов. Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов – на 1% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, гэс, тбилиси, река кура, энергетика грузии