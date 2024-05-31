https://sputnik-georgia.ru/20240531/zaklyuchenie-obse-po-zakonu-ob-inoagentakh-napisal-advokat-saakashvili--papuashvili-288203841.html

Заключение ОБСЕ по закону об "иноагентах" написал адвокат Саакашвили – Папуашвили

Заключение ОБСЕ по закону об "иноагентах" написал адвокат Саакашвили – Папуашвили

Sputnik Грузия

Срочное заключение было подготовлено на основе материалов, представленных членами группы экспертов БДИПЧ по свободе собраний и ассоциаций 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T21:51+0400

2024-05-31T21:51+0400

2024-05-31T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ по закону "О прозрачности иностранного влияния" вызывает ряд вопросов, так как основным его составителем является страсбургский адвокат экс-президента Грузии, осужденного Михаила Саакашвили Джереми Макбрайд, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ в своем заключении призвало власти Грузии отменить закон "О прозрачности иностранного влияния", так как он содержит серьезные недостатки, которые делают его несовместимым с международными стандартами в области прав человека и обязательствами страны как государства ОБСЕ. Кроме того, по словам спикера, страсбургский адвокат Саакашвили ранее утверждал, что дела Сандро Гиргвлиани и Валерия Гелашвили, по которым экс-президента уже признали виновным и приговорили к тюремному сроку, на самом деле ничего не значат. "Сейчас он убеждает нас при помощи заключения, что, оказывается, прозрачность иностранного финансирования – это плохо", – сказал Папуашвили. Спикер парламента также обратил внимание на то, что заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ было написано за довольно короткий период. Следует отметить, что группа экспертов состоит из нескольких десятков членов, одним из которых, по данным СМИ, является адвокат Джереми Макбрайд, который защищал интересы осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Европейском суде по правам человека. Скандальный законопроектЗаконопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. В "Грузинской мечте" сомневаются в объективности заключения ОБСЕ/БДИПЧ >>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, шалва папуашвили, обсе, европейский суд по правам человека, законопроект об иноагентах