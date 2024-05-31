https://sputnik-georgia.ru/20240531/v-gruzinskoy-mechte-somnevayutsya-v-obektivnosti-zaklyucheniya-obsebdipch-288201165.html

В "Грузинской мечте" сомневаются в объективности заключения ОБСЕ/БДИПЧ

В "Грузинской мечте" сомневаются в объективности заключения ОБСЕ/БДИПЧ

Sputnik Грузия

Заключение было продиктовано нарративом крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которую в свое время основал Саакашвили, считает... 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T18:37+0400

2024-05-31T18:37+0400

2024-05-31T19:19+0400

политика

грузия

новости

единое национальное движение

михаил саакашвили

обсе

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ относительно закона "О прозрачности иностранного влияния" не вызывает доверия и является необъективным и предвзятым, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Согласно заключению ОБСЕ/БДИПЧ, закон содержит серьезные недостатки, которые делают его несовместимым с международными стандартами в области прав человека, и он должен быть отменен. Документ был подготовлен на основе материалов, представленных членами группы экспертов БДИПЧ, в которую входит Джереми Макбрайд. Именно он защищал интересы осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Страсбургском суде. По словам депутата, безусловно, заключение было продиктовано нарративом крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движения", которую в свое время основал Саакашвили. "Несколько дней назад мы говорили, что адвокат Саакашвили подготовил заключение по заказу Евросовета. Теперь выяснилось, что тот же человек является одним из авторов заключения ОБСЕ/БДИПЧ. Адвокат-неудачник Саакашвили представлял его интересы против Грузии в Страсбурге, который потерпел поражение во всех делах и написал заключение. Представьте, насколько объективным может быть это заключение", - сказал Ионатамишвили. Как утверждает Ионатамишивили, Джереми Макбрайд был главой экспертной группы Совета Европы, подготовившей по заказу Европейского совета доклад по грузинскому закону о прозрачности. ОБСЕ/БДИПЧ призвало власти Грузии отменить закон об "иноагентах >>Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. В подтверждение своих слов депутат опубликовал в соцсети два документа с именем Джереми Макбрайда – титульный лист заключения Венецианской комиссии и выписку из и дела Европейского суда "Саакашвили против Грузии". Скандальный законопроект Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Руководство США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии>>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, единое национальное движение, михаил саакашвили, обсе, законопроект об иноагентах