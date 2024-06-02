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Число заключенных в тюрьмах Грузии бьет рекорды

Число заключенных в тюрьмах Грузии бьет рекорды

Sputnik Грузия

Общее число заключенных в стране на 1 мая составило 0,28% от общего населения Грузии 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T09:01+0400

2024-06-02T09:01+0400

2024-06-02T09:01+0400

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 2 июня — Sputnik. В тюрьмах Грузии зафиксирован самый высокий показатель с 2014 года – число заключенных в стране превысило отметку в 10 тысяч, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По информации "Сакстата", по данным на 1 мая 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 10 285 человек, из которых 379 – женщины. Общее число заключенных в Грузии на 1 мая составляло 0,28% от общего населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных имеют второй и более срок. Все 14 тюрем, существующих в Грузии на 1 мая, были заполнены на 81,1%. Из общего числа заключенных только 18,5% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 50 несовершеннолетних и 62 человека старше 70 лет. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 мая в Грузии насчитывалось около 1,9 тысячи, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 18 несовершеннолетних и девять человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 168 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 мая 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 929 граждан 55 иностранных государств, что составляет 9% от общего числа осужденных. При этом 608 человек уже осуждены за различные преступления. Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 24,9 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают около 1,2 тысячи женщин и 134 несовершеннолетних. Нападение на главный офис "Нацдвижения" в Тбилиси – возбуждено уголовное дело>>При этом на условном сроке находятся 477 иностранцев из 34 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальная служба статистики грузии "сакстат", сакстат, грузия, новости, общество, преступность в грузии, мвд грузии, тюрьма