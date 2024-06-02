https://sputnik-georgia.ru/20240602/fakt-napadeniya-na-ofis-oppozitsionnoy-partii-zasluzhivaet-osuzhdeniya---garibashvili-288224109.html

Факт нападения на офис оппозиционной партии заслуживает осуждения – Гарибашвили

Факт нападения на офис оппозиционной партии заслуживает осуждения – Гарибашвили

Sputnik Грузия

Обществу нужен мир и спокойствие, а партии должны готовиться к предстоящим выборам и научиться дискутировать с оппонентами, заявил лидер правящей партии 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T17:48+0400

2024-06-02T17:48+0400

2024-06-02T18:20+0400

политика

грузия

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ираклий гарибашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Несмотря на то, что "Единое национальное движение" является главной насильственной организацией в стране, факт нападения на офис оппозиционной партии заслуживает осуждения, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили журналистам. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело в связи с нападением на центральный офис крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси 1 июня по статье "Повреждение или уничтожение вещи". Как говорится в заявлении партии, в нападении приняли участие около 100 человек. Они якобы угрожали расправой членам партии. По словам председателя "Грузинской мечты", обществу нужен мир и спокойствие, а партии должны готовиться к предстоящим выборам и научиться дискутировать с оппонентами. "К сожалению, такое напряженное поле и поляризация, существующая сегодня в стране, неприятно видеть. Еще раз повторяю, надо успокоиться и цивилизованно выразить свое мнение, дискутировать, соревноваться. Если они хотят что-то изменить, им следует сначала изменить свое отношение и риторику и подготовиться к выборам", - заявил Гарибашвили. Нападение на главный офис "Нацдвижения" в Тбилиси – возбуждено уголовное дело >>Это не первый случай нападения на представителей оппозиции неизвестными. Кроме того, оскорбительные надписи появились у офисов ряда оппозиционных партий и неправительственных организаций. В свою очередь об издевательствах заявили и в правящей партии. По словам лидеров "Грузинской мечты", депутаты, проголосовавшие за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", подвергаются издевательствам со стороны членов организации "Сирцхилиа", финансируемой NED, EED и фондом американского миллиардера Джорджа Сороса. В частности, депутатам и членам их семей звонят с оскорблениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия