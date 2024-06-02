https://sputnik-georgia.ru/20240602/internet-dlya-biznesa--70-predpriyatiy-v-gruzii-ne-ispolzuyut-sotsseti-288206642.html

Интернет для бизнеса – 70% предприятий в Грузии не используют соцсети

Интернет для бизнеса – 70% предприятий в Грузии не используют соцсети

Sputnik Грузия

Информация о вакансиях на сайтах есть только у 28,7% компаний, говорится в исследовании 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T10:05+0400

2024-06-02T10:05+0400

2024-06-02T10:05+0400

экономика

грузия

новости

интернет

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

бизнес-ассоциация грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24595/59/245955959_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c6b5252a502e5ead4ceb6c53368843a2.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Только 29,6% предприятий в Грузии в 2023 году использовали различные социальные сети, при этом доступ к Интернету есть у 94,4% компаний в Грузии, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, у 61,2% предприятий был свой сайт на двух языках, на котором у 77% есть описание товара, у 35,5% – возможность заказать или купить товар, у 32,1% – обратная связь с клиентами, у 31,8% – возможность отследить путь товара, а 21,9% – изменить параметры товара. При этом информация о вакансиях на сайтах есть только у 28,7% компаний. В Грузии самый низкоскоростной фиксированный Интернет в регионе >>Основная часть предприятий пользовалась в 2023 году фиксированным Интернетом средней скорости от 10 до 100 Мбит/сек. Низкий спрос и нехватка специалистов названы одной из главных проблем бизнеса Грузии, согласно исследованию Бизнес-ассоциации Грузии. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций и крупные сети супермаркетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", бизнес-ассоциация грузии