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Кварацхелия вошел в символическую сборную сезона чемпионата Италии

Кварацхелия вошел в символическую сборную сезона чемпионата Италии

Sputnik Грузия

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T16:40+0400

2024-06-02T16:40+0400

2024-06-02T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июня — Sputnik. Лидер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную сезона серии А – имена лучших игроков озвучил аналитический футбольный портал Sofascore. Игра Кварацхелия в завершившемся сезоне была оценена Sofascore в 7,48 балла. Кварацхелия вошел в число одиннадцати лучших игроков, отобранных по системе 4-4-2, на позиции нападающего вместе с форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом. Кварацхелия, признанный лучшим игроком предыдущего сезона серии А, второй раз подряд вошел в символическую сборную сезона. В прошлом сезоне в серии А Кварацхелия забил 12 голов и записал на свой счет 10 результативных передач, что позволило ему стать лучшим футболистом чемпионата. Каким был второй сезон Кварацхелия в серии А – голы и пасы >>В итальянской прессе активно говорят о переходе с нового сезона Кварацхелия в парижский "ПСЖ". Кроме грузинского легионера, неаполитанцы, вероятнее всего, попрощаются и с лучшим бомбардиром клуба Виктором Осимхеном. Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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