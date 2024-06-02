https://sputnik-georgia.ru/20240602/ne-volnuytes-o-moem-syne--lider-gruzinskoy-mechty-o-vozmozhnykh-sanktsiyakh-ssha-288225410.html

Не волнуйтесь о моем сыне – лидер "Грузинской мечты" о возможных санкциях США

Не волнуйтесь о моем сыне – лидер "Грузинской мечты" о возможных санкциях США

Sputnik Грузия

Госдеп заявил о готовности ввести визовые ограничения в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T21:45+0400

2024-06-02T21:45+0400

2024-06-02T21:45+0400

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санкции

госдепартамент сша

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 2 июня — Sputnik. Не волнуйтесь о моем сыне и семье, так председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили ответил на вопрос о возможном введении санкций со стороны США. В конце мая госсекретарь Энтони Блинкен объявил о готовности введения Госдепом визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Несмотря на предупреждения Запада и акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, парламент принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Противники закона заговорили о введении санкций в отношении сына экс-премьера Ираклия Гарибашвили, который учится в Пенсильванском университете в США. "Не волнуйся о моем сыне, я сам позабочусь о своей семье", – заявил Гарибашвили. По словам политика, у правящей партии может быть ряд разногласий со странами-партнерами, но есть вопросы, по которым они приходят к согласию. В свою очередь Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон об "иноагентах" будет задействован. Скандальный законопроект Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Противники законопроекта со дня его инициирования 15 апреля проводят в Тбилиси акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. США начали пересмотр двухстороннего сотрудничества с Грузией – Блинкен >>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, санкции, госдепартамент сша, законопроект об иноагентах