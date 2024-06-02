https://sputnik-georgia.ru/20240602/telekompaniyam-dali-sem-mesyatsev-dlya-resheniya-voprosov-s-zakazchikami-reklamy-288225211.html

Телекомпаниям дали семь месяцев для решения вопросов с заказчиками рекламы

Телекомпаниям дали семь месяцев для решения вопросов с заказчиками рекламы

Sputnik Грузия

Неидентифицируемая реклама может ввести зрителя в заблуждение и повлиять на его решение, считает регулятор 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T20:31+0400

2024-06-02T20:31+0400

2024-06-02T21:11+0400

новости

грузия

общество

национальная комиссия по коммуникациям грузии

телевидение

реклама

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24727/68/247276898_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_735bb6ab7b58700a621d4068a139301d.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальная комиссия приняла решение предоставить телевещателям переходный период в семь месяцев для приведения их работы, подходов и договоренностей с заказчиками в соответствие с новыми правилами неявной рекламы в эфирах в соответствии с правилами, заявил член Национальной комиссии по коммуникации Иване Махарадзе. "Несмотря на то, что правила продакт-плейсмента (неявной рекламы) регламентированы на законодательном уровне и существуют инструкции, до сих пор этот вопрос остается проблемой, решить которую критически важно, чтобы защитить интересы зрителей", – сказал Махарадзе. По его словам, неидентифицируемая реклама может ввести зрителя в заблуждение и повлиять на его решение, особенно если ее смотрят дети или другие уязвимые группы. По его словам, Комиссия приняла решение продолжить мониторинг СМИ в течение следующих восьми месяцев, чтобы выявлять нарушения, но не применять санкции. "Такой подход установит новую практику, и у всех вещателей будет время изменить свой подход и прийти к соблюдению закона", - сказал Махарадзе. Комиссия готова в индивидуальном порядке встретиться с представителями маркетинговых и юридических служб всех каналов и ответить на их вопросы , как сделать продакт-плейсмент в программе, не нарушая закон и не ущемляя права зрителей. Согласно закону неявная реклама должна быть легко опознаваемой. При ее размещении не должна использоваться техника воздействия на подсознание. Также запрещается неявная реклама сигарет и других табачных изделий, а также медикаментов и лечебных средств, отпускаемых по рецепту. А вот неявная реклама касающаяся алкогольных напитков, не должна быть направлена конкретно на несовершеннолетних и не должна, поощрять чрезмерное потребление таких напитков. Насколько выросли доходы от рекламы телекомпаний Грузии – новые данные >>Также по закону неявная реклама не должна причинять физический, умственный или моральный вред несовершеннолетним, она не должна с использованием неопытности или доверчивости несовершеннолетних, содержать адресованный им прямой призыв купить продукт или услугу, не должна прямо поощрять их убедить родителей или других лиц купить рекламируемые товары или услуги, не должна пользоваться особым отношением несовершеннолетних к родителям, учителям или другим лицам, не должна ставить несовершеннолетних в опасное положение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии, телевидение, реклама