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Телекомпаниям дали семь месяцев для решения вопросов с заказчиками рекламы
Телекомпаниям дали семь месяцев для решения вопросов с заказчиками рекламы
Sputnik Грузия
Неидентифицируемая реклама может ввести зрителя в заблуждение и повлиять на его решение, считает регулятор 02.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-02T20:31+0400
2024-06-02T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальная комиссия приняла решение предоставить телевещателям переходный период в семь месяцев для приведения их работы, подходов и договоренностей с заказчиками в соответствие с новыми правилами неявной рекламы в эфирах в соответствии с правилами, заявил член Национальной комиссии по коммуникации Иване Махарадзе. "Несмотря на то, что правила продакт-плейсмента (неявной рекламы) регламентированы на законодательном уровне и существуют инструкции, до сих пор этот вопрос остается проблемой, решить которую критически важно, чтобы защитить интересы зрителей", – сказал Махарадзе. По его словам, неидентифицируемая реклама может ввести зрителя в заблуждение и повлиять на его решение, особенно если ее смотрят дети или другие уязвимые группы. По его словам, Комиссия приняла решение продолжить мониторинг СМИ в течение следующих восьми месяцев, чтобы выявлять нарушения, но не применять санкции. "Такой подход установит новую практику, и у всех вещателей будет время изменить свой подход и прийти к соблюдению закона", - сказал Махарадзе. Комиссия готова в индивидуальном порядке встретиться с представителями маркетинговых и юридических служб всех каналов и ответить на их вопросы , как сделать продакт-плейсмент в программе, не нарушая закон и не ущемляя права зрителей. Согласно закону неявная реклама должна быть легко опознаваемой. При ее размещении не должна использоваться техника воздействия на подсознание. Также запрещается неявная реклама сигарет и других табачных изделий, а также медикаментов и лечебных средств, отпускаемых по рецепту. А вот неявная реклама касающаяся алкогольных напитков, не должна быть направлена конкретно на несовершеннолетних и не должна, поощрять чрезмерное потребление таких напитков. Насколько выросли доходы от рекламы телекомпаний Грузии – новые данные >>Также по закону неявная реклама не должна причинять физический, умственный или моральный вред несовершеннолетним, она не должна с использованием неопытности или доверчивости несовершеннолетних, содержать адресованный им прямой призыв купить продукт или услугу, не должна прямо поощрять их убедить родителей или других лиц купить рекламируемые товары или услуги, не должна пользоваться особым отношением несовершеннолетних к родителям, учителям или другим лицам, не должна ставить несовершеннолетних в опасное положение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии, телевидение, реклама
новости, грузия, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии, телевидение, реклама
Телекомпаниям дали семь месяцев для решения вопросов с заказчиками рекламы
20:31 02.06.2024 (обновлено: 21:11 02.06.2024)
Неидентифицируемая реклама может ввести зрителя в заблуждение и повлиять на его решение, считает регулятор
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальная комиссия приняла решение предоставить телевещателям переходный период в семь месяцев для приведения их работы, подходов и договоренностей с заказчиками в соответствие с новыми правилами неявной рекламы в эфирах в соответствии с правилами, заявил член Национальной комиссии по коммуникации Иване Махарадзе.
"Несмотря на то, что правила продакт-плейсмента (неявной рекламы) регламентированы на законодательном уровне и существуют инструкции, до сих пор этот вопрос остается проблемой, решить которую критически важно, чтобы защитить интересы зрителей", – сказал Махарадзе.
По его словам, неидентифицируемая реклама может ввести зрителя в заблуждение и повлиять на его решение, особенно если ее смотрят дети или другие уязвимые группы.
"К сожалению, в современном вещательном пространстве, когда ведущие чрезмерно подчеркивают особенности и преимущества продукта, становится невозможным разделить содержание рекламы и программы, что нарушает права зрителя, поскольку невозможно зрителю отделить содержание программы, мнение ведущего и рекламу друг от друга, - сказал Махарадзе.
По его словам, Комиссия приняла решение продолжить мониторинг СМИ в течение следующих восьми месяцев, чтобы выявлять нарушения, но не применять санкции.
"Такой подход установит новую практику, и у всех вещателей будет время изменить свой подход и прийти к соблюдению закона", - сказал Махарадзе.
Комиссия готова в индивидуальном порядке встретиться с представителями маркетинговых и юридических служб всех каналов и ответить на их вопросы , как сделать продакт-плейсмент в программе, не нарушая закон и не ущемляя права зрителей.
Согласно закону неявная реклама должна быть легко опознаваемой. При ее размещении не должна использоваться техника воздействия на подсознание.
Она также не должна унижать человеческое достоинство, не должна содержать или не должна поощрять дискриминацию по признаку пола, расового или этнического происхождения, национальности, религии или веры, ограниченных возможностей, возраста или сексуальной ориентации, не должна содержать поощрения поведения, причиняющего вред здоровью или безопасности, причиняющего значительный вред окружающей среде.
Также запрещается неявная реклама сигарет и других табачных изделий, а также медикаментов и лечебных средств, отпускаемых по рецепту.
А вот неявная реклама касающаяся алкогольных напитков, не должна быть направлена конкретно на несовершеннолетних и не должна, поощрять чрезмерное потребление таких напитков.
Также по закону неявная реклама не должна причинять физический, умственный или моральный вред несовершеннолетним, она не должна с использованием неопытности или доверчивости несовершеннолетних, содержать адресованный им прямой призыв купить продукт или услугу, не должна прямо поощрять их убедить родителей или других лиц купить рекламируемые товары или услуги, не должна пользоваться особым отношением несовершеннолетних к родителям, учителям или другим лицам, не должна ставить несовершеннолетних в опасное положение.