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https://sputnik-georgia.ru/20240208/naskolko-vyrosli-dokhody-ot-reklamy-telekompaniy-gruzii--novye-dannye-286201556.html
Насколько выросли доходы от рекламы телекомпаний Грузии – новые данные
Насколько выросли доходы от рекламы телекомпаний Грузии – новые данные
Доход телекомпаний составил 87,4 миллиона лари, что на 13,7 миллиона превышает показатель 2022 года (+18,6%) 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T23:16+0400
2024-02-08T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Доходы от рекламы теле- и радиокомпаний в 2023 году выросли на 18,8% по сравнению с 2022 годом и составили 95 миллионов лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. По данным комиссии, доход телекомпаний составил 87,4 миллиона лари, что на 13,7 миллиона превышает показатель 2022 года (+18,6%). В 2023 году наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы принадлежала телекомпании "Имеди", доход которой по сравнению с 2022 годом увеличился на 8,6 млн лари и составил 33,7 млн лари. Коммерческий доход "Рустави 2" (Медиа-холдинга) увеличился на 4,5 миллиона лари и составил 13,7 миллиона лари. Что касается "Мтавари архи", то по сравнению с 2022 годом его доход снизился на 2,2 миллиона и составил 7,9 миллиона. Кроме того, снизились доходы от рекламы и телекомпании "Пирвели" на 500 тысяч лари и составили 5,3 миллиона лари. Телекомпания "Формула" заработала 5,3 миллиона лари (на 400 тысяч лари меньше). С 1 марта Грузии ограничивается рассылка рекламы при помощи смс &gt;&gt;На 2,5 миллиона лари больше заработал PosTV, коммерческий доход которого в 2023 году составил 7,4 миллиона лари. Доходы "Джи-ди-ес" выросли на 1,4 миллиона лари и составили 3,3 миллиона лари. А медиаплатформа BMG заработала 3,2 миллиона лари – на 1,3 миллиона больше, чем в 2022 году. "Общественный вещатель" Грузии получил на рекламе 2,4 миллиона лари, что на 700 тысяч лари меньше, чем в 2022 году. Также на 30 тысяч лари сократился доход медиа-холдинга Georgian Times, который заработал на рекламе лишь 400 тысяч лари. В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов &gt;&gt;Остальные телевещатели получили доходы в размере 4,7 миллиона лари. Радиокомпании в 2023 году получили доход от рекламы в размере 7,6 миллиона лари, что на 21% больше по сравнению с 2022 годом. Доход от прямой рекламы составил более 90% всего их дохода, более 9% пришлась на спонсорство. В комиссии отметили, что доходы от коммерческой рекламы включают коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телеторговлю и коммерческие объявления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, экономика, новости, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии

Насколько выросли доходы от рекламы телекомпаний Грузии – новые данные

23:16 08.02.2024
© photo: Sputnik / Sergey Venyavskiy / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники
Продажа бытовой техники - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2024
© photo: Sputnik / Sergey Venyavskiy
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Доход телекомпаний составил 87,4 миллиона лари, что на 13,7 миллиона превышает показатель 2022 года (+18,6%)
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Доходы от рекламы теле- и радиокомпаний в 2023 году выросли на 18,8% по сравнению с 2022 годом и составили 95 миллионов лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.
По данным комиссии, доход телекомпаний составил 87,4 миллиона лари, что на 13,7 миллиона превышает показатель 2022 года (+18,6%).

"При этом 67,7% всего дохода от рекламы телеканалов составил доход от прямой рекламы, доля спонсорства по сравнению предыдущим годом сократилась на 3,1%, а доля размещения продукта выросла примерно на 1,4%", – говорится в сообщении.

В 2023 году наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы принадлежала телекомпании "Имеди", доход которой по сравнению с 2022 годом увеличился на 8,6 млн лари и составил 33,7 млн лари.
Коммерческий доход "Рустави 2" (Медиа-холдинга) увеличился на 4,5 миллиона лари и составил 13,7 миллиона лари.
Что касается "Мтавари архи", то по сравнению с 2022 годом его доход снизился на 2,2 миллиона и составил 7,9 миллиона. Кроме того, снизились доходы от рекламы и телекомпании "Пирвели" на 500 тысяч лари и составили 5,3 миллиона лари. Телекомпания "Формула" заработала 5,3 миллиона лари (на 400 тысяч лари меньше).
С 1 марта Грузии ограничивается рассылка рекламы при помощи смс >>
На 2,5 миллиона лари больше заработал PosTV, коммерческий доход которого в 2023 году составил 7,4 миллиона лари.
Доходы "Джи-ди-ес" выросли на 1,4 миллиона лари и составили 3,3 миллиона лари. А медиаплатформа BMG заработала 3,2 миллиона лари – на 1,3 миллиона больше, чем в 2022 году.
"Общественный вещатель" Грузии получил на рекламе 2,4 миллиона лари, что на 700 тысяч лари меньше, чем в 2022 году.
Также на 30 тысяч лари сократился доход медиа-холдинга Georgian Times, который заработал на рекламе лишь 400 тысяч лари.
В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов >>
Остальные телевещатели получили доходы в размере 4,7 миллиона лари.
Радиокомпании в 2023 году получили доход от рекламы в размере 7,6 миллиона лари, что на 21% больше по сравнению с 2022 годом. Доход от прямой рекламы составил более 90% всего их дохода, более 9% пришлась на спонсорство.
В комиссии отметили, что доходы от коммерческой рекламы включают коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телеторговлю и коммерческие объявления.
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