https://sputnik-georgia.ru/20240602/za-napadkami-v-adres-deputatov-gruzinskoy-mechty-stoit-natsdvizhenie--spiker-parlamenta-288226436.html

За нападками в адрес депутатов "Грузинской мечты" стоит "Нацдвижение" – спикер парламента

За нападками в адрес депутатов "Грузинской мечты" стоит "Нацдвижение" – спикер парламента

Sputnik Грузия

Жаль, что сегодня это стало почерком Европы в Грузии, подчеркнул председатель парламента 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T22:54+0400

2024-06-02T22:54+0400

2024-06-02T22:54+0400

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шалва папуашвили

единое национальное движение

европейская народная партия

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 2 июня — Sputnik. За "возмущенными гражданами", которые встречают депутатов "Грузинской мечты" на улице возгласами "раб" и "предатель" стоит самая крупная оппозиционная партия" Единое национальное движение", а также "Европейская народная партия", написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в cоцсети. Члена парламентского большинства Виктора Саникидзе во время прогулки с семьей в парке Ваке подвергли оскорблениям. Саникидзе назвали "предателем Родины" и "рабом". Оскорбившей президента Федерации баскетбола гражданкой оказалась член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Тамта Шаматава. Эта партия на предстоящих парламентских выборах 26 октября создала коалицию с "Единым национальным движением". "Европейская народная партия" является крупнейшей партией в Европарламенте. В нее входит "Единое национальное движение". Жаль, что сегодня это стало почерком Европы в Грузии, подчеркнул председатель парламента. Один из лидеров партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили на прошлой неделе предложил привлечь к уголовной ответственности за шпионаж всех, кто участвует в издевательствах над сторонниками закона "О прозрачности иностранного влияния". Скандальный законопроект Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. США начали пересмотр двухстороннего сотрудничества с Грузией – Блинкен >>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, европейская народная партия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах