https://sputnik-georgia.ru/20240602/za-napadkami-v-adres-deputatov-gruzinskoy-mechty-stoit-natsdvizhenie--spiker-parlamenta-288226436.html
За нападками в адрес депутатов "Грузинской мечты" стоит "Нацдвижение" – спикер парламента
За нападками в адрес депутатов "Грузинской мечты" стоит "Нацдвижение" – спикер парламента
Sputnik Грузия
Жаль, что сегодня это стало почерком Европы в Грузии, подчеркнул председатель парламента 02.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-02T22:54+0400
2024-06-02T22:54+0400
2024-06-02T22:54+0400
политика
грузия
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шалва папуашвили
единое национальное движение
европейская народная партия
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 2 июня — Sputnik. За "возмущенными гражданами", которые встречают депутатов "Грузинской мечты" на улице возгласами "раб" и "предатель" стоит самая крупная оппозиционная партия" Единое национальное движение", а также "Европейская народная партия", написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в cоцсети. Члена парламентского большинства Виктора Саникидзе во время прогулки с семьей в парке Ваке подвергли оскорблениям. Саникидзе назвали "предателем Родины" и "рабом". Оскорбившей президента Федерации баскетбола гражданкой оказалась член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Тамта Шаматава. Эта партия на предстоящих парламентских выборах 26 октября создала коалицию с "Единым национальным движением". "Европейская народная партия" является крупнейшей партией в Европарламенте. В нее входит "Единое национальное движение". Жаль, что сегодня это стало почерком Европы в Грузии, подчеркнул председатель парламента. Один из лидеров партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили на прошлой неделе предложил привлечь к уголовной ответственности за шпионаж всех, кто участвует в издевательствах над сторонниками закона "О прозрачности иностранного влияния". Скандальный законопроект Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. США начали пересмотр двухстороннего сотрудничества с Грузией – Блинкен >>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, европейская народная партия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, европейская народная партия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
За нападками в адрес депутатов "Грузинской мечты" стоит "Нацдвижение" – спикер парламента
Жаль, что сегодня это стало почерком Европы в Грузии, подчеркнул председатель парламента
ТБИЛИСИ, 2 июня — Sputnik. За "возмущенными гражданами", которые встречают депутатов "Грузинской мечты" на улице возгласами "раб" и "предатель" стоит самая крупная оппозиционная партия" Единое национальное движение", а также "Европейская народная партия", написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в cоцсети.
Члена парламентского большинства Виктора Саникидзе во время прогулки с семьей в парке Ваке подвергли оскорблениям. Саникидзе назвали "предателем Родины" и "рабом". Оскорбившей президента Федерации баскетбола гражданкой оказалась член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Тамта Шаматава. Эта партия на предстоящих парламентских выборах 26 октября создала коалицию с "Единым национальным движением".
"За каждым "возмущенным гражданином" стоит плохо замаскированный активист "Национального движения", а за каждым их активистом – "Европейская народная партия", – написал Папуашвили.
"Европейская народная партия" является крупнейшей партией в Европарламенте. В нее входит "Единое национальное движение".
Жаль, что сегодня это стало почерком Европы в Грузии, подчеркнул председатель парламента.
Один из лидеров партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили на прошлой неделе предложил привлечь к уголовной ответственности за шпионаж всех, кто участвует в издевательствах над сторонниками закона "О прозрачности иностранного влияния".
Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.
Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.