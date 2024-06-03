https://sputnik-georgia.ru/20240603/gruzinskiy-sport-perezhivaet-podem--premer-ministr-288233489.html

Грузинский спорт переживает подъем – премьер-министр

Грузинский спорт переживает подъем – премьер-министр

Sputnik Грузия

Премьер-министр поздравил с успешным выступление на чемпионате мира в Абу-Даби сборную Грузии по дзюдо 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T15:35+0400

2024-06-03T15:35+0400

2024-06-03T15:35+0400

спорт

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ираклий кобахидзе

отар китеишвили

париж

олимпийские игры

тато григалашвили

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинский спорт переживает подъем, о чем наглядно свидетельствуют успехи спортсменов за последние две недели, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании городского правительства. Впервые в истории грузинского футбола национальная сборная сыграет в июне на чемпионате Европы 2024, а грузинские дзюдоисты для участия в Олимпиаде в Париже получили рекордное число лицензий (11). Премьер-министр поздравил с успешным выступление на чемпионате мира в Абу-Даби сборную Грузии по дзюдо. "Хочу поздравить наших дзюдоистов с успешным выступлением на чемпионате мира. Как вы знаете, в Абу-Даби прошел чемпионат мира, на котором наши дзюдоисты завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, что является большим успехом", – заявил Кобахидзе. Сколько медалей завоюет Грузия на Олимпиаде в Париже – прогноз Gracenote >>Премьер-министр также поздравил полузащитника футбольной сборной Грузии Отара Китеишвили со званием лучшего игрока года чемпионата Австрии в составе "Штурма". На чемпионате мира Георгий Сардалашвили и Тато Григалашвили завоевали золотые медали, Гурам Тушишвили стал вице-чемпионом, Важа Маргвелашвили стал обладателем бронзовой медали. Кроме того, в смешанных командных соревнованиях Грузия завоевала бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, отар китеишвили, париж, олимпийские игры, тато григалашвили