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Грузинский спорт переживает подъем – премьер-министр
Грузинский спорт переживает подъем – премьер-министр
Sputnik Грузия
Премьер-министр поздравил с успешным выступление на чемпионате мира в Абу-Даби сборную Грузии по дзюдо 03.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-03T15:35+0400
2024-06-03T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинский спорт переживает подъем, о чем наглядно свидетельствуют успехи спортсменов за последние две недели, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании городского правительства. Впервые в истории грузинского футбола национальная сборная сыграет в июне на чемпионате Европы 2024, а грузинские дзюдоисты для участия в Олимпиаде в Париже получили рекордное число лицензий (11). Премьер-министр поздравил с успешным выступление на чемпионате мира в Абу-Даби сборную Грузии по дзюдо. "Хочу поздравить наших дзюдоистов с успешным выступлением на чемпионате мира. Как вы знаете, в Абу-Даби прошел чемпионат мира, на котором наши дзюдоисты завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, что является большим успехом", – заявил Кобахидзе. Сколько медалей завоюет Грузия на Олимпиаде в Париже – прогноз Gracenote >>Премьер-министр также поздравил полузащитника футбольной сборной Грузии Отара Китеишвили со званием лучшего игрока года чемпионата Австрии в составе "Штурма". На чемпионате мира Георгий Сардалашвили и Тато Григалашвили завоевали золотые медали, Гурам Тушишвили стал вице-чемпионом, Важа Маргвелашвили стал обладателем бронзовой медали. Кроме того, в смешанных командных соревнованиях Грузия завоевала бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузинский спорт переживает подъем – премьер-министр
Премьер-министр поздравил с успешным выступление на чемпионате мира в Абу-Даби сборную Грузии по дзюдо
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинский спорт переживает подъем, о чем наглядно свидетельствуют успехи спортсменов за последние две недели, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании городского правительства.
Впервые в истории грузинского футбола национальная сборная сыграет в июне на чемпионате Европы 2024, а грузинские дзюдоисты для участия в Олимпиаде в Париже получили рекордное число лицензий (11).
"Эти две недели стали наглядным доказательством того, что наш спорт находится на пути к подъему, и мы сделаем все, чтобы наши спортсмены могли в будущем принести нашей стране еще больше успехов и побед", – заявил Кобахидзе.
Премьер-министр поздравил с успешным выступление на чемпионате мира в Абу-Даби сборную Грузии по дзюдо.
"Хочу поздравить наших дзюдоистов с успешным выступлением на чемпионате мира. Как вы знаете, в Абу-Даби прошел чемпионат мира, на котором наши дзюдоисты завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, что является большим успехом", – заявил Кобахидзе.
Премьер-министр также поздравил полузащитника футбольной сборной Грузии Отара Китеишвили со званием лучшего игрока года чемпионата Австрии в составе "Штурма".
На чемпионате мира Георгий Сардалашвили и Тато Григалашвили завоевали золотые медали, Гурам Тушишвили стал вице-чемпионом, Важа Маргвелашвили стал обладателем бронзовой медали. Кроме того, в смешанных командных соревнованиях Грузия завоевала бронзу.