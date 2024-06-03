https://sputnik-georgia.ru/20240603/klub-mikautadze-vybyl-vo-vtoroy-divizion-posle-proigrysha-sent-etenu-288236931.html

Клуб Микаутадзе выбыл во второй дивизион после проигрыша "Сент-Этьену"

Клуб Микаутадзе выбыл во второй дивизион после проигрыша "Сент-Этьену"

Sputnik Грузия

На 25-й минуте грузинский форвард заработал пенальти и сам же его реализовал 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T20:01+0400

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2024-06-03T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Французский клуб грузинского нападающего Георгия Микаутадзе "Мец", занявший в минувшем сезоне 16 место в Лиге 1, вылетел во второй дивизион после проигрыша "Сент-Этьену". В воскресенье "Мец" во втором стыковом матче, первый завершился со счетом 1:2, сыграл вничью с "Сент-Этьеном" (2:2) и проиграл противостояние, несмотря на гол Микаутадзе. На 25-й минуте грузинский форвард заработал пенальти и сам же его реализовал.Нападающий сборной Грузии завершил сезон с 14 голами и четырьмя результативными передачами. Как пишет французская пресса, Микаутадзе не задержится в Лиге 2. Грузинским форвардом заинтересовались ведущие французские клубы. В прошлом сезоне Микаутадзе, которого болельщики французского клуба уже прозвали "Королем Жоржем", был признан лучшим нападающим и молодым игроком Лиги 2. Во многом благодаря стараниям Микаутадзе его клубу удалось вернуться в Лигу 1. Грузинский спорт переживает подъем – премьер-министр>>Единственная команда в карьере грузинского футболиста, где он не успел проявить себя, это амстердамский "Аякс". Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды. После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 14 голов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, спорт, новости, грузия, франция, георгий микаутадзе