https://sputnik-georgia.ru/20240603/mamardashvili-v-desyatke-samykh-dorogikh-futbolnykh-vratarey-planety-288227528.html

Мамардашвили в десятке самых дорогих футбольных вратарей планеты

Мамардашвили в десятке самых дорогих футбольных вратарей планеты

Sputnik Грузия

В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T17:33+0400

2024-06-03T17:33+0400

2024-06-03T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список десяти самых дорогих вратарей мира, в который вошел голкипер сборной Грузии и испанской "Валенсии" 23-летний Георгий Мамардашвили. Мамардашвили оказался в топ-листе, разделив девятое-десятое место с голкипером "Милана" Майком Меньяном. Лидерами списка стали вратари "Дортмунда" и "Бенфики" Грегор Кобель и Анатолий Трубин. Десятка самых дорогих вратарей мира: Ранее Мамардашвили вошел в десятку самых дорогих вратарей по версии крупнейшего немецкого спортивного сайта Transfermarkt. Тогда стоимость грузинского голкипера составляла 35 млн евро. Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го. За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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