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Мамардашвили в десятке самых дорогих футбольных вратарей планеты
Мамардашвили в десятке самых дорогих футбольных вратарей планеты
Sputnik Грузия
В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го 03.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-03T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список десяти самых дорогих вратарей мира, в который вошел голкипер сборной Грузии и испанской "Валенсии" 23-летний Георгий Мамардашвили. Мамардашвили оказался в топ-листе, разделив девятое-десятое место с голкипером "Милана" Майком Меньяном. Лидерами списка стали вратари "Дортмунда" и "Бенфики" Грегор Кобель и Анатолий Трубин. Десятка самых дорогих вратарей мира: Ранее Мамардашвили вошел в десятку самых дорогих вратарей по версии крупнейшего немецкого спортивного сайта Transfermarkt. Тогда стоимость грузинского голкипера составляла 35 млн евро. Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го. За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, футбол, испания
Мамардашвили в десятке самых дорогих футбольных вратарей планеты
В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го
ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список десяти самых дорогих вратарей мира, в который вошел голкипер сборной Грузии и испанской "Валенсии" 23-летний Георгий Мамардашвили.
Мамардашвили оказался в топ-листе, разделив девятое-десятое место с голкипером "Милана" Майком Меньяном.
Лидерами списка стали вратари "Дортмунда" и "Бенфики" Грегор Кобель и Анатолий Трубин.
Десятка самых дорогих вратарей мира:
Грегор Кобель ("Дортмунд") – 66 миллионов
Анатолий Трубин ("Бенфика") – 66 миллионов
Диогу Кошта ("Порту") – 56 миллионов
Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ") – 53 миллиона
Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") – 51 миллион
Барт Вербрюгген ("Брайтон") – 47 миллионов
Эдерсон ("Манчестер Сити") – 43 миллиона
Андрей Лунин ("Реал") – 39 миллионов
Майк Меньян ("Милан") – 37 миллионов
Георгий Мамардашвили ("Валенсия") – 37 миллионов.
Ранее Мамардашвили вошел в десятку самых дорогих вратарей по версии крупнейшего немецкого спортивного сайта Transfermarkt. Тогда стоимость грузинского голкипера составляла 35 млн евро.
Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го.
За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.