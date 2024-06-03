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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в апреле

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в апреле

Sputnik Грузия

В Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T09:01+0400

2024-06-03T09:01+0400

2024-06-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в апреле 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 730,66 миллиона лари (1,36%) и на 1 мая текущего года составил 54,51 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 435,78 миллиона лари (1,47%), а в иностранной валюте – на 294,88 миллиона лари (1,22%).На конец апреля 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,82 миллиарда лари, что на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 15,47 миллиарда лари, что на 1,71% больше, чем в предыдущем месяце.За апрель объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,72%, или 481,62 миллиона лари, и на 1 мая текущего года составил 28,41 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 55,25%, что на 0,06 процентного пункта больше данных на 1 апреля 2024 года.По данным на конец апреля, в Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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