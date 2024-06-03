https://sputnik-georgia.ru/20240603/onkopatsientam-v-gruzii-uprostyat-protseduru-polucheniya-medikamentov-288237820.html

Онкопациентам в Грузии упростят процедуру получения медикаментов

Онкопациентам в Грузии упростят процедуру получения медикаментов

Sputnik Грузия

В Минздраве разработают новую схему, по которой пациентам нужно будет тратить меньше сил и времени на получение лекарств 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Минздрав Грузии занимается с клиниками вопросом упрощения лечения проходящих курс химиотерапии онкопациетов – в ведомстве намерены ускорить получение соответствующих медикаментов, заявил глава ведомства Михаил Сарджвеладзе.Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты. По словам министра, скоро в Минздраве разработают новую схему, по которой пациентам нужно будет тратить меньше сил и времени на получение лекарств.Программа борьбы с раком в Грузии С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене. В Грузии будут финансировать лечение всех онкопациентов, вне зависимости от их дохода>>Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари. Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии. Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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