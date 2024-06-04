https://sputnik-georgia.ru/20240604/minyust-gruzii-budet-nablyudat-za-finansirovaniem-terrorizma-i-otmyvaniem-deneg-288263456.html

Минюст Грузии будет наблюдать за финансированием терроризма и отмыванием денег

Минюст Грузии будет наблюдать за финансированием терроризма и отмыванием денег

Sputnik Грузия

На этой неделе вступили в силу поправки в закон "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма" 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T23:46+0400

2024-06-04T23:46+0400

2024-06-04T23:46+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

национальное агентство публичного реестра

министерство юстиции грузии

борьба с терроризмом

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. На министерство юстиции Грузии возложена функция надзора за мерами пресечения финансирования терроризма посредством нотариусов и Агентства публичного реестра, соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На этой неделе вступили в силу поправки в закон "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым в случае регистрации прав на имущество на основании сделки о покупке/продаже имущества или его дарения Национальное агентство публичного реестра и нотариусы будут проводить полный спектр превентивных мер, а не только идентификацию клиента и его проверку на основании доверительного и независимого источника. Согласно постановлению правительства, надзор за выполнением нотариусами и Национальным агентством публичного реестра требований закона будет осуществлять департамент внутреннего аудита. Ведомство будет проводить проверки, требовать документы и информацию, а также разработает рекомендации и методологию работы.Риски терроризма в Грузии – отчет Службы госбезопасности >>Он также будет устанавливать ответственность за выявленные нарушения и представлять рекомендации по улучшению мер надзора. Под полным спектром превентивных мер подразумевается среди прочего установление цели и стремлений сделки, идентификация собственника, проверка соответствия сделки данным о клиентах, их денежных средствах и проверка уровня риска клиента. Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, национальное агентство публичного реестра, министерство юстиции грузии, борьба с терроризмом