https://sputnik-georgia.ru/20240604/minyust-gruzii-budet-nablyudat-za-finansirovaniem-terrorizma-i-otmyvaniem-deneg-288263456.html
Минюст Грузии будет наблюдать за финансированием терроризма и отмыванием денег
Минюст Грузии будет наблюдать за финансированием терроризма и отмыванием денег
Sputnik Грузия
На этой неделе вступили в силу поправки в закон "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма" 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T23:46+0400
2024-06-04T23:46+0400
2024-06-04T23:46+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
национальное агентство публичного реестра
министерство юстиции грузии
борьба с терроризмом
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261903589_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_98505621c994624ee173628b9294ccd1.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. На министерство юстиции Грузии возложена функция надзора за мерами пресечения финансирования терроризма посредством нотариусов и Агентства публичного реестра, соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На этой неделе вступили в силу поправки в закон "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым в случае регистрации прав на имущество на основании сделки о покупке/продаже имущества или его дарения Национальное агентство публичного реестра и нотариусы будут проводить полный спектр превентивных мер, а не только идентификацию клиента и его проверку на основании доверительного и независимого источника. Согласно постановлению правительства, надзор за выполнением нотариусами и Национальным агентством публичного реестра требований закона будет осуществлять департамент внутреннего аудита. Ведомство будет проводить проверки, требовать документы и информацию, а также разработает рекомендации и методологию работы.Риски терроризма в Грузии – отчет Службы госбезопасности >>Он также будет устанавливать ответственность за выявленные нарушения и представлять рекомендации по улучшению мер надзора. Под полным спектром превентивных мер подразумевается среди прочего установление цели и стремлений сделки, идентификация собственника, проверка соответствия сделки данным о клиентах, их денежных средствах и проверка уровня риска клиента. Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261903589_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1366c03a44756ed4bfa8c0168ff3aeb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, национальное агентство публичного реестра, министерство юстиции грузии, борьба с терроризмом
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, национальное агентство публичного реестра, министерство юстиции грузии, борьба с терроризмом
Минюст Грузии будет наблюдать за финансированием терроризма и отмыванием денег
На этой неделе вступили в силу поправки в закон "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма"
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. На министерство юстиции Грузии возложена функция надзора за мерами пресечения финансирования терроризма посредством нотариусов и Агентства публичного реестра, соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
На этой неделе вступили в силу поправки в закон "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым в случае регистрации прав на имущество на основании сделки о покупке/продаже имущества или его дарения Национальное агентство публичного реестра и нотариусы будут проводить полный спектр превентивных мер, а не только идентификацию клиента и его проверку на основании доверительного и независимого источника.
Согласно постановлению правительства, надзор за выполнением нотариусами и Национальным агентством публичного реестра требований закона будет осуществлять департамент внутреннего аудита. Ведомство будет проводить проверки, требовать документы и информацию, а также разработает рекомендации и методологию работы.
Он также будет устанавливать ответственность за выявленные нарушения и представлять рекомендации по улучшению мер надзора.
Под полным спектром превентивных мер подразумевается среди прочего установление цели и стремлений сделки, идентификация собственника, проверка соответствия сделки данным о клиентах, их денежных средствах и проверка уровня риска клиента.
Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.