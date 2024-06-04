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Премьер Грузии назвал спекуляцией пост посла Германии в соцсети
Премьер Грузии назвал спекуляцией пост посла Германии в соцсети
Sputnik Грузия
Посол Германии в Грузии уже не в первый закон стал объектом критики со стороны грузинских властей 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T17:15+0400
2024-06-04T17:15+0400
2024-06-04T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Печально, когда человек, называемый послом Германии, не прекращает спекуляций и уподобляется уровню члена оппозиционной партии "Лело для Грузии" Григола Гегелия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, комментируя публикацию Петера Фишера. Ряд оппозиционных грузинских СМИ приписали слова из выступления канцлера Германии, опубликованные послом Фишером в соцсети Х, к акциям протеста в Грузии против закона об "иноагентах": "В наши дни (в Грузии) растет политически мотивированная враждебность и нападения". Между тем в цитате, опубликованной послом Германии, Грузия не упоминалась. По словам премьера, позже "твит" посла Германии конкретные телекомпании использовали для распространения дезинформации. Глава административного округа Кассель Вальтер Любке (Walter Lübcke) был убит в 2019 году выстрелом в голову с близкого расстояния из короткоствольного оружия и обнаружен в ночь на 2 июня на террасе своего дома в Вольфхагене.Как отметил премьер, когда посол страны занимается несерьезной деятельностью - это проблема не Грузии, а Германии."Это все, конечно же, должно стать объектом внимания со стороны Германии", – заявил Кобахидзе.Вместе с тем премьер подчеркнул непоколебимую дружбу и партнерство с Германией. По словам премьера, когда посол ведет себя неправильно, критиковать его – это обязанность грузинских властей. Ранее посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что, если закон об "иноагентах" будет принят в нынешнем виде, Германия не поддержит открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Скандальный законопроектЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, германия, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
новости, грузия, политика, германия, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Премьер Грузии назвал спекуляцией пост посла Германии в соцсети
17:15 04.06.2024 (обновлено: 18:08 04.06.2024)
Посол Германии в Грузии уже не в первый закон стал объектом критики со стороны грузинских властей
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Печально, когда человек, называемый послом Германии, не прекращает спекуляций и уподобляется уровню члена оппозиционной партии "Лело для Грузии" Григола Гегелия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, комментируя публикацию Петера Фишера.
Ряд оппозиционных грузинских СМИ приписали слова из выступления канцлера Германии, опубликованные послом Фишером в соцсети Х, к акциям протеста в Грузии против закона об "иноагентах": "В наши дни (в Грузии) растет политически мотивированная враждебность и нападения". Между тем в цитате, опубликованной послом Германии, Грузия не упоминалась.
"Вы все помните, что посол Германии участвовал в свое время в предвыборных действиях "Лело", они были вместе в Болниси, где вместе участвовали в конкретных предвыборных мероприятиях. Посол Германии, который носит это почетное звание, опустился до уровня Григола Гегелия. Это очень печально. Он спекулирует", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, позже "твит" посла Германии конкретные телекомпании использовали для распространения дезинформации.
"Они представили все так, что якобы канцлер Германии говорил о ситуации в Грузии, в то время как он говорил, если не ошибаюсь, об убийстве пятилетней давности, которое было совершено в Германии", – заявил Кобахидзе.
Глава административного округа Кассель Вальтер Любке (Walter Lübcke) был убит в 2019 году выстрелом в голову с близкого расстояния из короткоствольного оружия и обнаружен в ночь на 2 июня на террасе своего дома в Вольфхагене.
Как отметил премьер, когда посол страны занимается несерьезной деятельностью - это проблема не Грузии, а Германии.
"Это все, конечно же, должно стать объектом внимания со стороны Германии", – заявил Кобахидзе.
Вместе с тем премьер подчеркнул непоколебимую дружбу и партнерство с Германией.
"Германия – наш друг и страна-партнер, и ни один посол не сможет внести никакого изъяна в эту традиционную дружбу и партнерство, что пытается сделать нынешний посол. В конечном итоге он не сможет этого добиться", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, когда посол ведет себя неправильно, критиковать его – это обязанность грузинских властей.
Ранее посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что, если закон об "иноагентах" будет принят в нынешнем виде, Германия не поддержит открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".
США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.