https://sputnik-georgia.ru/20240604/premer-gruzii-nazval-spekulyatsiey-post-posla-germanii-v-sotsseti-288250364.html

Премьер Грузии назвал спекуляцией пост посла Германии в соцсети

Премьер Грузии назвал спекуляцией пост посла Германии в соцсети

Sputnik Грузия

Посол Германии в Грузии уже не в первый закон стал объектом критики со стороны грузинских властей 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T17:15+0400

2024-06-04T17:15+0400

2024-06-04T18:08+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Печально, когда человек, называемый послом Германии, не прекращает спекуляций и уподобляется уровню члена оппозиционной партии "Лело для Грузии" Григола Гегелия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, комментируя публикацию Петера Фишера. Ряд оппозиционных грузинских СМИ приписали слова из выступления канцлера Германии, опубликованные послом Фишером в соцсети Х, к акциям протеста в Грузии против закона об "иноагентах": "В наши дни (в Грузии) растет политически мотивированная враждебность и нападения". Между тем в цитате, опубликованной послом Германии, Грузия не упоминалась. По словам премьера, позже "твит" посла Германии конкретные телекомпании использовали для распространения дезинформации. Глава административного округа Кассель Вальтер Любке (Walter Lübcke) был убит в 2019 году выстрелом в голову с близкого расстояния из короткоствольного оружия и обнаружен в ночь на 2 июня на террасе своего дома в Вольфхагене.Как отметил премьер, когда посол страны занимается несерьезной деятельностью - это проблема не Грузии, а Германии."Это все, конечно же, должно стать объектом внимания со стороны Германии", – заявил Кобахидзе.Вместе с тем премьер подчеркнул непоколебимую дружбу и партнерство с Германией. По словам премьера, когда посол ведет себя неправильно, критиковать его – это обязанность грузинских властей. Ранее посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что, если закон об "иноагентах" будет принят в нынешнем виде, Германия не поддержит открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Скандальный законопроектЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, германия, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах