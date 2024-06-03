https://sputnik-georgia.ru/20240603/chto-zhdet-npo-v-sluchae-nepodchineniya-zakonu-ob-inoagentakh--otvet-kaladze-288237323.html

Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе

Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе

Sputnik Грузия

Есть подозрения, что поляризация и финансирование революционного сценария происходили из-за непрозрачности, считает генсек правящей партии 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T18:28+0400

2024-06-03T18:28+0400

2024-06-03T18:28+0400

грузия

политика

новости

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

совет европы

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Неподчинение неправительственных организаций закону "О прозрачности иностранного влияния" повлечет финансовые штрафы и арест счетов, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 2 июня подписал законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную финансовую декларацию. Закон вступил в силу сразу же после опубликования в Законодательном вестнике. По его словам, есть подозрения, что поляризация и финансирование революционного сценария происходили из-за этой непрозрачности. По словам Генсека, этот закон требует лишь прозрачности и не противоречит европейским ценностям. "Закон, который вступает в силу, требует только одного – прозрачности. Раз в год неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из-за границы, должны подавать финансовую декларацию, от кого они получают средства и на какие проекты сколько тратится", – напомнил Каладзе. Глава парламента Грузии подписал законопроект об "иноагентах" >>Как отметил мэр Тбилиси, за все время оппоненты принятия закона так и не смогли привести доводы того, как прозрачность может противоречить европейским ценностям. "В конце концов нашелся единственный человек (представитель президента), который привел нам аргумент "потому что", – сказал мэр Тбилиси. Все за и против Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС, называя его "российским". С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Западное финансирование в Грузии стало ассоциироваться с насилием – спикер парламента>>США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а также их принимают Евросоюз и Франция. Детали закона Закон не ограничивает деятельность юридических лиц, которых он касается, а лишь обязывает регистрироваться и каждый январь заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Согласно закону, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести дистанционный мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона. Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: По доходом подразумеваются как полученные финансы, так и материальные блага (движимое или недвижимое имущество) в собственность или в пользование. Полученным от иностранной силы доходом считается доход, если он поступил непосредственно от иностранной силы или от нее не напрямую, либо если он поступил напрямую или не напрямую от юридического лица, который в свою очередь также напрямую или нет получил эти доходы от иностранной силы. Третье условие - источник дохода не идентифицирован. Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, совет европы, законопроект об иноагентах