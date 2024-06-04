https://sputnik-georgia.ru/20240604/premer-gruzii-nazval-zayavlenie-millera-o-sanktsiyakh-ssha-nesereznymi-288250838.html

Премьер Грузии назвал заявление Миллера о санкциях США несерьезными

Премьер Грузии назвал заявление Миллера о санкциях США несерьезными

Sputnik Грузия

США ясно дали понять, что без колебаний введут индивидуальные санкции против политиков в Грузии, сказал глава пресс-службы Госдепа 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T16:23+0400

2024-06-04T16:23+0400

2024-06-04T16:23+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Заявление о введении санкций является несерьезным и контрпродуктивным для тех субъектов, которые говорят об этом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявления главы пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера. Миллер заявил, что США еще не объявляли об индивидуальных санкциях, добавив, что США ясно дали понять, что введут их без колебаний. В конце мая на фоне принимаемого в Грузии т. н. закона об "иноагентах" Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Он назвал ложью распространившуюся в СМИ информацию о том, что представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получили по электронной почте уведомление о введение визовых ограничений. "Что касается электронной почты, то это обычная ложь. Когда тема несерьезная, мы не можем углубляться в такую тему", – сказал Кобахидзе. Парламент Грузии, несмотря на предупреждения Запада и акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, принял резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он уже вступил в силу.Скандальный законопроектЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, сша, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах