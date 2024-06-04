https://sputnik-georgia.ru/20240604/ruki-ne-zapachkany-krovyu---vitse-spiker-o-tom-pochemu-zurabishvili-stala-liderom-oppozitsii-288244301.html

"Руки не запачканы кровью" – вице-спикер о том, почему Зурабишвили стала лидером оппозиции

"Руки не запачканы кровью" – вице-спикер о том, почему Зурабишвили стала лидером оппозиции

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Оппозиция в лице "коллективного Нацдвижения" выбрала себе в лидеры Саломе Зурабишвили, потому что, в отличие от других, у нее руки не... 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T12:35+0400

2024-06-04T12:35+0400

2024-06-04T12:50+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Оппозиция в лице "коллективного Нацдвижения" выбрала себе в лидеры Саломе Зурабишвили, потому что, в отличие от других, у нее руки не запачканы кровью, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский журналистам, комментируя инициативу главы государства. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов в октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы и досрочные выборы. Хартию подписали 17 партий и пять независимых депутатов. Свои подписи под документом не поставили партия экс-премьера Гахария "За Грузию" и "Гирчи". Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Президент Зурабишвили хочет стать "нео-Саакашвили" – вице-спикер>>По словам депутат большинства Ираклия Кирцхалия, эта хартия юридически оформила то, что уже давно говорит обществу "Грузинская мечта" , что все эти партии представляют собой одно целое. В правящей партии хартию президента назвали "локальной хартией войны", где избиратели якобы голосуют за Европу, а на самом деле – за оппозиционную партию "Единое национальное движение" "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния". Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия. 3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, тбилиси