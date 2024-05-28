https://sputnik-georgia.ru/20240528/prezident-zurabishvili-khochet-stat-neo-saakashvili---vitse-spiker-288136114.html

Президент Зурабишвили хочет стать "нео-Саакашвили" - вице-спикер

Президент Зурабишвили хочет стать "нео-Саакашвили" - вице-спикер

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили сошла с пути морали, считает депутат от "Грузинской мечты" 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T14:54+0400

2024-05-28T14:54+0400

2024-05-28T14:59+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

михаил саакашвили

георгий гахария

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282059385_199:372:1398:1046_1920x0_80_0_0_6ac3decfbf5fbda1787a123feebd544d.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили до сих пор не помиловала своего осужденного предшественника Михаила Саакашвили и предложила создать "Грузинскую хартию", потому что хочет стать "нео-Саакашвили" и занять его место в рядах оппозиции, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани на пленарном заседании.Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", что, среди прочего, предполагает, взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, а также проведение досрочных выборов. Что касается помилования Саакашвили, то Зурабишвили не раз заявляла, что не помилует Саакашвили, потому что "этого не хочет грузинский народ".По словам депутата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", президент была права в одном из пунктов хартии, что под ней объединятся и правда "другие" политики, которые сформируют "другой" парламент и правительство. По словам вице-спикера, Грузия не раз побеждала врагов, и поэтому победит и "Хартию войны", а также "партию войны". Решение ЕСПЧ по делу Саакашвили поставило точку в клевете – спикер парламента Грузии>>О своей готовности подписать новую инициативу Зурабишвили, которая предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", заявили партии "Единое национальное движение", "Ахали", "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Граждане". От подписания хартии на данном этапе отказалась партия "Гирчи". Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" согласна с содержанием хартии по части реформ, но видит необходимость в дополнительных консультациях. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния". Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия. Хартия президента Зурабишвили доказала правоту "Грузинской мечты" – спикер парламента>>3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Адвокат Саакашвили консультировал Венецианскую комиссию по закону об "иноагентах">>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение