https://sputnik-georgia.ru/20240604/ssha-vnov-ugrozhayut-gruzii-sanktsiyami-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-288245413.html

США вновь угрожают Грузии санкциями из-за закона об "иноагентах"

США вновь угрожают Грузии санкциями из-за закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Власти США преступили к пересмотру отношений с Грузией в связи с законом об "иноагентах" 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T13:21+0400

2024-06-04T13:21+0400

2024-06-04T14:20+0400

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грузия

сша

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. США объявили о новой политике санкций в отношении Грузии, однако еще не объявляли об индивидуальных санкциях, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. В конце мая Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении Госдепом визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Парламент Грузии, несмотря на предупреждения Запада и акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". При этом Миллер добавил, что США дали ясно дали понять, что введут их без колебаний. Миллер в очередной раз повторил, что США обеспокоены тем, что закон уводит Грузию с ее демократического пути и может привести к стигматизации гражданского общества и подавлению свободы собраний и выражения мнений. По словам Миллера, эти действия коренным образом изменят отношения США с Грузией. На вопрос журналиста, почему госсекретарь ни разу не упомянул Грузию во время своей поездки по Восточной Европе, учитывая, что поставлено на карту, Миллер ответил, что "его приверженность этому вопросу была совершенно очевидна". "Госсекретарь только что выступил с заявлением, в котором объявил о полном пересмотре нашей политики в отношении Грузии, что может поставить под угрозу сотни миллионов долларов помощи, которую мы предоставляем Грузии, а также объявил о новой политике визовых ограничений, в отношении которой вы должны полностью ожидать принятия мер США. Я думаю, что оставлю все как есть", – заявил Миллер. Скандальный законопроект Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах