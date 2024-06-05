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"Для нас это равно поддержке" – лидеры страны о позиции Китая по Грузии в ООН
"Для нас это равно поддержке" – лидеры страны о позиции Китая по Грузии в ООН
Sputnik Грузия
Генеральная Ассамблея ООН 4 июня 103 голосами за, 9 – против и 52 – воздержавшихся приняла резолюцию по вопросу Грузии 05.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-05T19:00+0400
2024-06-05T19:08+0400
оон
ираклий кобахидзе
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Для властей Грузии сохранение Китаем нейтральной позиции по резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Грузии и возвращении вынужденно перемещенных лиц равно поддержке в рамках стратегического партнерства, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;После того, как Китай воздержался на голосовании по резолюции на Генассамблее ООН по вопросу Грузии, ряд членов грузинской оппозиции назвали это недружественным шагом и непартнерским поведением на фоне стратегического партнерства между Грузией и Китаем. Генеральная Ассамблея ООН 4 июня приняла резолюцию 103 голосами за, 9 – против и 52 – воздержавшихся. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Бурунди, Куба, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Зимбабве. Среди стран, которые воздержались от голосования, Китай, Израиль и Иран.По словам политика, в других форматах Китай проявляет уважение к территориальной целостности Грузии. Поблагодарил Китай за сохранение позиции и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Спасибо Китаю за то, что сохранил занимаемую ранее позицию", – сказал Кобахидзе. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В свою очередь Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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оон, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, новости, политика, грузия, китай
оон, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, новости, политика, грузия, китай

"Для нас это равно поддержке" – лидеры страны о позиции Китая по Грузии в ООН

19:00 05.06.2024 (обновлено: 19:08 05.06.2024)
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкСША потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне - Sputnik Грузия, 1920, 05.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Генеральная Ассамблея ООН 4 июня 103 голосами за, 9 – против и 52 – воздержавшихся приняла резолюцию по вопросу Грузии
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Для властей Грузии сохранение Китаем нейтральной позиции по резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Грузии и возвращении вынужденно перемещенных лиц равно поддержке в рамках стратегического партнерства, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
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После того, как Китай воздержался на голосовании по резолюции на Генассамблее ООН по вопросу Грузии, ряд членов грузинской оппозиции назвали это недружественным шагом и непартнерским поведением на фоне стратегического партнерства между Грузией и Китаем.
Генеральная Ассамблея ООН 4 июня приняла резолюцию 103 голосами за, 9 – против и 52 – воздержавшихся. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Бурунди, Куба, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Зимбабве. Среди стран, которые воздержались от голосования, Китай, Израиль и Иран.

"Свою позицию по решениям в международных организациях каждая из стран, как Китай, так и Грузия, формулирует, исходя из своей повестки дня. Для нас важно, что Китай сохраняет ту позицию, которую он занимал годами в связи с этой резолюцией, и воздерживается также, как воздерживаются несколько стран, многолетних друзей и партнеров. В этой ситуации для нас это равноценно поддержке", – сказал Папуашвили.

По словам политика, в других форматах Китай проявляет уважение к территориальной целостности Грузии.
Поблагодарил Китай за сохранение позиции и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Спасибо Китаю за то, что сохранил занимаемую ранее позицию", – сказал Кобахидзе.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
В свою очередь Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.
В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой.
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