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"Для нас это равно поддержке" – лидеры страны о позиции Китая по Грузии в ООН
"Для нас это равно поддержке" – лидеры страны о позиции Китая по Грузии в ООН
Sputnik Грузия
Генеральная Ассамблея ООН 4 июня 103 голосами за, 9 – против и 52 – воздержавшихся приняла резолюцию по вопросу Грузии 05.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-05T19:00+0400
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2024-06-05T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Для властей Грузии сохранение Китаем нейтральной позиции по резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Грузии и возвращении вынужденно перемещенных лиц равно поддержке в рамках стратегического партнерства, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>После того, как Китай воздержался на голосовании по резолюции на Генассамблее ООН по вопросу Грузии, ряд членов грузинской оппозиции назвали это недружественным шагом и непартнерским поведением на фоне стратегического партнерства между Грузией и Китаем. Генеральная Ассамблея ООН 4 июня приняла резолюцию 103 голосами за, 9 – против и 52 – воздержавшихся. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Бурунди, Куба, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Зимбабве. Среди стран, которые воздержались от голосования, Китай, Израиль и Иран.По словам политика, в других форматах Китай проявляет уважение к территориальной целостности Грузии. Поблагодарил Китай за сохранение позиции и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Спасибо Китаю за то, что сохранил занимаемую ранее позицию", – сказал Кобахидзе. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В свою очередь Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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оон, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, новости, политика, грузия, китай
оон, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, новости, политика, грузия, китай
"Для нас это равно поддержке" – лидеры страны о позиции Китая по Грузии в ООН
19:00 05.06.2024 (обновлено: 19:08 05.06.2024)
Генеральная Ассамблея ООН 4 июня 103 голосами за, 9 – против и 52 – воздержавшихся приняла резолюцию по вопросу Грузии
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Для властей Грузии сохранение Китаем нейтральной позиции по резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Грузии и возвращении вынужденно перемещенных лиц равно поддержке в рамках стратегического партнерства, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
После того, как Китай воздержался на голосовании по резолюции на Генассамблее ООН по вопросу Грузии, ряд членов грузинской оппозиции назвали это недружественным шагом и непартнерским поведением на фоне стратегического партнерства между Грузией и Китаем.
Генеральная Ассамблея ООН 4 июня приняла резолюцию 103 голосами за, 9 – против и 52 – воздержавшихся. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Бурунди, Куба, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Зимбабве. Среди стран, которые воздержались от голосования, Китай, Израиль и Иран.
"Свою позицию по решениям в международных организациях каждая из стран, как Китай, так и Грузия, формулирует, исходя из своей повестки дня. Для нас важно, что Китай сохраняет ту позицию, которую он занимал годами в связи с этой резолюцией, и воздерживается также, как воздерживаются несколько стран, многолетних друзей и партнеров. В этой ситуации для нас это равноценно поддержке", – сказал Папуашвили.
По словам политика, в других форматах Китай проявляет уважение к территориальной целостности Грузии.
Поблагодарил Китай за сохранение позиции и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Спасибо Китаю за то, что сохранил занимаемую ранее позицию", – сказал Кобахидзе.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
В свою очередь Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.
В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой.