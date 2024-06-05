https://sputnik-georgia.ru/20240605/dlya-nas-eto-ravno-podderzhke--lidery-strany-o-pozitsii-kitaya-po-gruzii-v-oon-288281728.html

"Для нас это равно поддержке" – лидеры страны о позиции Китая по Грузии в ООН

"Для нас это равно поддержке" – лидеры страны о позиции Китая по Грузии в ООН

Sputnik Грузия

Генеральная Ассамблея ООН 4 июня 103 голосами за, 9 – против и 52 – воздержавшихся приняла резолюцию по вопросу Грузии 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T19:00+0400

2024-06-05T19:00+0400

2024-06-05T19:08+0400

оон

ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Для властей Грузии сохранение Китаем нейтральной позиции по резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Грузии и возвращении вынужденно перемещенных лиц равно поддержке в рамках стратегического партнерства, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>После того, как Китай воздержался на голосовании по резолюции на Генассамблее ООН по вопросу Грузии, ряд членов грузинской оппозиции назвали это недружественным шагом и непартнерским поведением на фоне стратегического партнерства между Грузией и Китаем. Генеральная Ассамблея ООН 4 июня приняла резолюцию 103 голосами за, 9 – против и 52 – воздержавшихся. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Бурунди, Куба, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Зимбабве. Среди стран, которые воздержались от голосования, Китай, Израиль и Иран.По словам политика, в других форматах Китай проявляет уважение к территориальной целостности Грузии. Поблагодарил Китай за сохранение позиции и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Спасибо Китаю за то, что сохранил занимаемую ранее позицию", – сказал Кобахидзе. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В свою очередь Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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