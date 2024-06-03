https://sputnik-georgia.ru/20240603/dogovor-o-stroitelstve-porta-anakliya-s-kitayskim-konsortsiumom-skoro-podpishut---premer-288230230.html

Договор о строительстве порта Анаклия с китайским консорциумом скоро подпишут – премьер

Договор о строительстве порта Анаклия с китайским консорциумом скоро подпишут – премьер

Sputnik Грузия

Ориентировочный объем инвестиций первой фазы составит 600 миллионов долларов, заявил Кобахидзе 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T12:02+0400

2024-06-03T12:02+0400

2024-06-03T12:09+0400

анаклия

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом по строительству глубоководного порта Анаклия будет оформлен после завершения соответствующих процедур, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Кто сможет строить и работать в первом глубоководном порту Грузии?>>Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. Победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта станет китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный подал заявку. По словам главы правительства, доля государства в совместной компании составит 51%, а доля консорциума – 49%. Как отметил Кобахидзе, параллельно был проведен тендер на строительные работы по правилам Всемирного банка. Ориентировочный объем инвестиций на первой фазе составит 600 млн долларов. По его словам, строительство порта Анаклия имеет большое значение как с точки зрения развития "Среднего коридора", так и с точки зрения связующей функции Грузии. Грузия активно ведет работы по расширению транзитных возможностей, и в этом смысле строительство глубоководного порта Анаклия в Черном море рассматривается как дополнительный шанс увеличения грузопотока через "Средний коридор" – маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Первый важный совместный проект Грузии и Китая – посол о порте Анаклия>>Как говорят власти Грузии, "Средний коридор" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Квалификационные требования в рамках отбора частного партнера государства для проекта строительства порта Анаклия удовлетворили только два претендента – швейцарско-люксембургская компания (Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A) и китайско-сингапурский консорциум. Потенциальный инвестор порта Анаклия осуществляет проекты в ЕС – замглавы Минэкономики>>Претенденты должны были до 20 мая 2024 года представить техническое, коммерческое и финансовое предложения, но предложения в указанные сроки поступили только от китайско-сингапурского консорциума. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. "Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анаклия, порт анаклия, консорциум развития анаклия, ираклий кобахидзе, всемирный банк, tbc holding, грузия, новости, экономика