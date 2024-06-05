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Грузия хочет принять чемпионат мира по футболу 2029 года

Грузия хочет принять чемпионат мира по футболу 2029 года

Sputnik Грузия

Президенты футбольных федераций Грузии и Армении подписали меморандум о сотрудничестве и символически обменялись футболками на пресс-конференции в Ереване 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T17:49+0400

2024-06-05T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Федерации футбола Грузии и Армении представили совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2029 году. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Президенты футбольных федераций Леван Кобиашвили и Армен Меликбекян подписали меморандум о сотрудничестве и символически обменялись футболками на пресс-конференции в Ереване. В 2017 году Грузия принимала чемпионат Европы среди юношей до 19 лет, а в 2023 году вместе с Румынией – чемпионат Европы среди юношей до 21 года. Молодежный чемпионат Европы U21 проходил в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры прошли в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Финал 8 июля принял стадион "Батуми Арена". Грузинские футболисты прошли до четвертьфинала и добились исторического результата. В первом матче сборная Грузии обыграла португальцев со счетом 2:0. Встречи со сборными Бельгии и Нидерландов U21 завершились вничью – 2:2 и 1:1. В 1/4 финала в матче против сборной Израиля основное время закончилось со счетом 0:0. Дополнительные два тайма по 15 минут также не выявили победителя. В серии пенальти израильтяне были точнее (4:3).Чемпионат запомнится и новыми рекордами посещаемости молодежных турниров Европы. Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд молодежных турниров Европы. Встречу, проходившую на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, посетили 44 338 человек. Кроме того, Тбилиси собирается подать заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году после завершения строительства нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч зрителей. Стадион, предположительно, построят недалеко от нового аэропорта в Вазиани (около 30 км от Тбилиси). Здесь будут проводиться матчи по футболу и регби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, армения, чемпионат мира по футболу