Русское оружие: наземные дроны "Депеша", "Багги", "Импульс" – будущее сегодня
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev / Перейти в фотобанкУчастницы первого этапа фестиваля Sportbeauty 2019 во время тест-драйва багги "Чаборз М-3" на испытательном полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev/
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Роботизированные комплексы вооружений и роботы с искусственным интеллектом, способные самостоятельно действовать в боевых условиях, уверенно захватывают все сферы боевого применения – воздух, море, сушу, и это сегодняшний день ВС России
Предприятия российского ОПК лидируют в мировой гонке высоких технологий. Специальная военная операция на Украине значительно ускорила разработки и выход в серийное производство российских разведывательных и ударных БПЛА, морских дронов, наземных многоцелевых беспилотников.
Сразу три новейших наземных многофункциональных роботизированных комплекса – "Депеша", "Багги", "Импульс-М" успешно проходят испытания на полигонах и в зоне СВО. Умные машины различны по предназначению, принципам управления и полезной нагрузке, однако на поле боя демонстрируют равную (высокую) эффективность, и ожидаемы в войсках (крупными партиями).
Вывод с линии боевого соприкосновения максимально возможного количества людей – требование времени. Применение разведывательных, ударных и саперных роботов сохранит множество жизней военнослужащих, высокую боеспособность подразделений. Подобное боевое замещение становится все заметнее на украинском ТВД.
Первый FPV-дрон "на земле"
Роботизированный комплекс "Депеша" на гусеничной платформе разработан специалистами предприятия "КБП" (в составе Ростеха). Дистанционно управляемая оператором с помощью FPV-шлема и джойстика машина в различных модификациях способна поражать живую силу и фортификационные укрепления противника (камикадзе), минировать местность (сапер), незаметно доставлять на передовую боеприпасы, эвакуировать раненых. Полезная нагрузка – 150 кг, дальность связи с оператором и запас хода не раскрываются.
Тактика действий на местности сложнее маневров в однородной воздушной или водной среде. Наземные роботизированные комплексы создавать труднее. Машины должны научиться двигаться с учетом рельефа местности, огибать препятствия, ориентироваться и прокладывать маршрут за счет собственных технических средств и спутниковой навигации, обнаруживать цели.
Сложнейшая проблема – согласованные действия машин и людей на поле боя. Ни одна роботизированная система не способна впитывать боевой опыт быстрее человека. Тактику сложно программировать, ведь это часть военного искусства, в котором имеются общие принципы и не существует универсальных формул для "оцифровки" любой ситуации. Без оператора пока не обойтись, однако рост самостоятельности умных машин – требование времени.
Надежный помощник в бою
Многофункциональный роботизированный комплекс "Багги" на колесном шасси создан ВНИИ "Сигнал" (также в составе Ростеха). На поле боя способен выполнять большое количество ударных (камикадзе) и вспомогательных задач.
© SputnikРоссийские новейшие наземные роботизированные комплексы
Российские новейшие наземные роботизированные комплексы
© Sputnik
Компактный, надежный "Багги" обладает высокой маневренностью, и управляется оператором с помощью джойстика и планшета. Максимальная полезная нагрузка – 250 кг. Разработка серьезная, высокотехнологичная. Напомню, ВНИИ "Сигнал" разрабатывает системы навигации, автоматизированные системы управления огнем ствольной артиллерии и РСЗО. Специалисты предприятия в 2023 году нарастили производство комплектующих для особо востребованных вооружений в 2,5 раза.
Самый умный и суровый
Разработанная с учетом опыта СВО наземная роботизированная платформа "Импульс-М" вышла на этап полигонных испытаний, которые включают выполнение боевых задач на украинском ТВД в модификации универсального ракетного робота с противотанковым комплексом.
Программное обеспечение позволяет интегрировать различные боевые модули, самостоятельно решать сложные логистические задачи. Главное предназначение таких машин на поле боя – высокотехнологичное уничтожение противника.
Многоцелевой робот "Импульс-М" имеет гусеничное шасси. Полезная нагрузка – до 500 кг, и еще 1 500 кг способен тянуть на прицепе. Система управления с элементами искусственного интеллекта позволяет платформе действовать в автоматическом режиме, а при управлении оператором – автономно возвращаться на базу в случае потери связи. Проверен в боевых условиях, по итогам "стажировки" в войсках робот получил отличную характеристику.
Новые горизонты
До недавнего времени специалисты робототехники считали, что в обстановке общевойскового боя достоверность распознавания целей и решение на огневое поражение можно доверить лишь человеку, оператору. Благодаря технологиям XXI века, развитию искусственного интеллекта и сопутствующих систем технического зрения, горизонт невозможного отодвигается, роботизированные системы Российской армии активно наращивают спектр боевых опций и степень автономности решений. Самостоятельное обнаружение и поражение целей наземными боевыми роботами постепенно становится нормой, и позволяет добиваться абсолютного технологического превосходства над противником.
Здесь уместно напомнить о возможностях боевого робота "Соратник", роботизированного комплекса разминирования "Сталкер", целой линейки "Уранов", роботизированной версии Т-14 с ИИ. Разумеется, список неполный. Подразделения многофункциональных роботов появятся в российских войсках к 2025 году. Согласно концепции развития и боевого применения робототехнических комплексов, к 2025 году доля роботов в структуре вооружений Российской армии достигнет 30 процентов. Значительная часть этих систем будет действовать автономно, под управлением искусственного интеллекта. Российским программистам, конструкторам и инженерам осталось совсем немного до полной автономизации роботов на всех этапах – от получения информации с поля боя до принятия решений и применения оружия.
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