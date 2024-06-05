https://sputnik-georgia.ru/20240605/sdacha-edinykh-natsionalnykh-ekzamenov-v-gruzii-nachnetsya-3-iyulya--raspisanie-288277632.html

Единые национальные экзамены в Грузии начнутся 3 июля – расписание

Единые национальные экзамены в Грузии начнутся 3 июля – расписание

Sputnik Грузия

В Грузии первый экзамен по грузинскому языку и литературе пройдет 3 июля 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T16:34+0400

2024-06-05T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Единые национальные экзамены в Грузии в этом году стартуют 3 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе, говорится в сообщении Национального центра экзаменов и оценок. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Завершатся ЕНЭ 26 июля экзаменом по физике. В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. Более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов. В 2024 году экзаменационные центры откроются в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури.Подробный график экзаменов: Грузинский язык и литература3 июля (первая и вторая сессия) 4 июля (первая и вторая сессия)5 июля (первая сессия) 3 июля (первая сессия) – осетинский язык 4 июля (первая сессия) – абхазский языкИностранный язык 8 июля (первая и вторая сессия) – английский язык 9 июля (первая и вторая сессия) – английский язык 10 июля (первая сессия) – английский язык 10 июля (вторая сессия) – русский язык 10 июля (вторая сессия) – немецкий язык 10 июля (вторая сессия) – французский язык Общие навыки (на армянском языке) 11 июля (вторая сессия) Общие навыки (на азербайджанском языке) 11 июля (вторая сессия) Математика 12 июля (первая сессия)История 15 июля (первая сессия) 16 июля (первая сессия) Химия 16 июля (вторая сессия) Изобразительное и прикладное искусство 18 июля (первая сессия) Биология 19 июля (вторая сессия) Гражданское образование 23 июля (вторая сессия)География 24 июля (первая сессия) Литература 25 июля (первая сессия) Физика 26 июля (первая сессия)Конкурс студенческих грантов 5 июля (вторая сессия).Регистрацию на единый магистерский экзамен прошли более 10 тысяч кандидатов, а на экзамен для педагогов зарегистрировались более 18,9 тысячи претендентов. В зависимости от актуальности темы на сайте Национального центра экзаменов и оценок www.naec.ge для абитуриентов систематически публикуются рекомендации, относящиеся к конкретному предмету. Другие подробности по ссылке https://naec.ge/#/ge/post/3181. В прошлом году для участия в ЕНЭ зарегистрировались около 45 тысяч абитуриентов. Правила проведения ЕНЭ Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз. Детальная информация о дате, времени и месте проведения экзамена указана на экзаменационной карточке. Распечатать ее с собственной регистрационной страницы желающие смогут после 20 июня. Для того, чтобы сдать экзамен в специально обустроенном экзаменационном секторе, инфицированные коронавирусом или другими инфекционными заболеваниями должны обратиться на горячую линию Центра по номеру +995 32 2 47 33 33 и перед экзаменом предоставить соответствующую медицинскую документацию по адресу: ул. Миндели, 9.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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