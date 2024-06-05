https://sputnik-georgia.ru/20240605/v-gruzii-prognoziruyut-rekordnyy-god-dlya-turizma---zamministra-288264730.html
В Грузии прогнозируют рекордный год для туризма – замминистра
В Грузии прогнозируют рекордный год для туризма – замминистра
Sputnik Грузия
Власти не ждут негативных последствий для туризма на фоне текущих в стране событий, заявила замминистра 05.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-05T09:01+0400
2024-06-05T09:01+0400
2024-06-05T09:07+0400
грузия
новости
экономика
туризм
мариам квривишвили
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. События в Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" не помешают успехам туризма – 2024 год станет рекордным для отрасли, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Представители туристической сферы подняли вопрос отзыва закона об "иноагентах" на встрече в министерстве экономики, по их словам, ситуация в отрасли сложная, отменяются брони, и есть угроза провала летнего турсезона. Замминистра отметила, что не ждет негативных последствий для туризма на фоне текущих в стране событий и ее позитивные ожидания подтвердятся статистикой второго квартала, который будет опубликован позднее. По ее словам, первый квартал был особенно успешным для туризма Грузии, получен рекордный доход в более 800 миллионов долларов. По данным Национальной администрации туризма, в первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Время активного туризма: Грузию с миром летом свяжут более 13 тысяч рейсов >>"Также в апреле-мае у нас был один из самых высоких показателей пассажиропотока за последний период, коэффициент загрузки авиакомпаний увеличился в среднем на 7%, пассажиропоток – примерно на 8%. Именно эта динамика дает нам основу для того, чтобы наши ожидания были позитивными", – сказала Квривишвили. Успехи туризма Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд долларов, на 17,3% больше, чем в 2022 году ($3,5 млрд). Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года ($3,3 млрд). Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – $938,4 млн, на 4,7% больше, чем в 2022 году. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Скандальный законопроект Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, туризм, мариам квривишвили, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, экономика, туризм, мариам квривишвили, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
В Грузии прогнозируют рекордный год для туризма – замминистра
09:01 05.06.2024 (обновлено: 09:07 05.06.2024)
Власти не ждут негативных последствий для туризма на фоне текущих в стране событий, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. События в Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" не помешают успехам туризма – 2024 год станет рекордным для отрасли, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Представители туристической сферы подняли вопрос отзыва закона об "иноагентах" на встрече в министерстве экономики, по их словам, ситуация в отрасли сложная, отменяются брони, и есть угроза провала летнего турсезона.
"Наши амбиции в этом году неизменны, и мы говорим, что этот год станет рекордным в туристической отрасли и самым успешным в истории", – заявила Квривишвили в эфире медиаплатформы BMG.
Замминистра отметила, что не ждет негативных последствий для туризма на фоне текущих в стране событий и ее позитивные ожидания подтвердятся статистикой второго квартала, который будет опубликован позднее.
По ее словам, первый квартал был особенно успешным для туризма Грузии, получен рекордный доход в более 800 миллионов долларов.
По данным Национальной администрации туризма, в первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19.
"Также в апреле-мае у нас был один из самых высоких показателей пассажиропотока за последний период, коэффициент загрузки авиакомпаний увеличился в среднем на 7%, пассажиропоток – примерно на 8%. Именно эта динамика дает нам основу для того, чтобы наши ожидания были позитивными", – сказала Квривишвили.
Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд.
Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд долларов, на 17,3% больше, чем в 2022 году ($3,5 млрд). Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года ($3,3 млрд).
Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – $938,4 млн, на 4,7% больше, чем в 2022 году.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров.
Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.
Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.