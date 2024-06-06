https://sputnik-georgia.ru/20240606/doroga-mezhdu-gruzii-i-rossii-zakryta---na-kpp-dariali-obyavlena-evakuatsiya-288293383.html

Дорога между Грузии и России закрыта – на КПП "Дариали" объявлена эвакуация

Дорога между Грузии и России закрыта – на КПП "Дариали" объявлена эвакуация

Sputnik Грузия

На место взлетел вертолет Погранполиции Грузии, на борту которого геологи 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T12:38+0400

2024-06-06T12:38+0400

2024-06-06T13:00+0400

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дарьяльское ущелье

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национальное агентство охраны окружающей среды

верхний ларс

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Все сотрудники КПП "Дариали" на границе Грузии с Россией эвакуированы, а автомобильное сообщение между странами прервано после поступления сигнала о повышении уровня воды в реке Девдораки, говорится в сообщении МВД Грузии. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в 08:36 поступил сигнал с детектора, установленного в ущелье Девдораки, который фиксирует изменения в случае минимального повышения уровня воды в русле. На место с целью осмотра территории уже взлетел вертолет пограничной полиции, на борту которого находятся сотрудники Национального агентства охраны окружающей среды и геологи.Автомобильная дорога закрыта у села Гвелети. Движение ограничено для всех видов автотранспорта в оба направления.КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" является единственным действующим на сегодняшний день пунктом пропуска между Грузией и Россией.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, является одной из самых опасных дорог Грузии. Зимой из-за сложных климатических условий дорогу часто закрывают. В мае 2014 года, когда из-за непривычно высокой температуры воздуха с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. В результате мощный селевой поток сошел в Дарьяльское ущелье и перекрыл русло реки Терги (Терек), вызвав наводнение и разрушив дорогу. Тогда погибли шесть человек. После трагедии на трассе был построен специальный тоннель для автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, дарьяльское ущелье, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, национальное агентство охраны окружающей среды, верхний ларс