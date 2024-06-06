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Дорога между Грузии и России закрыта – на КПП "Дариали" объявлена эвакуация
Дорога между Грузии и России закрыта – на КПП "Дариали" объявлена эвакуация
Sputnik Грузия
На место взлетел вертолет Погранполиции Грузии, на борту которого геологи 06.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-06T12:38+0400
2024-06-06T12:38+0400
2024-06-06T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Все сотрудники КПП "Дариали" на границе Грузии с Россией эвакуированы, а автомобильное сообщение между странами прервано после поступления сигнала о повышении уровня воды в реке Девдораки, говорится в сообщении МВД Грузии. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в 08:36 поступил сигнал с детектора, установленного в ущелье Девдораки, который фиксирует изменения в случае минимального повышения уровня воды в русле. На место с целью осмотра территории уже взлетел вертолет пограничной полиции, на борту которого находятся сотрудники Национального агентства охраны окружающей среды и геологи.Автомобильная дорога закрыта у села Гвелети. Движение ограничено для всех видов автотранспорта в оба направления.КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" является единственным действующим на сегодняшний день пунктом пропуска между Грузией и Россией.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, является одной из самых опасных дорог Грузии. Зимой из-за сложных климатических условий дорогу часто закрывают. В мае 2014 года, когда из-за непривычно высокой температуры воздуха с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. В результате мощный селевой поток сошел в Дарьяльское ущелье и перекрыл русло реки Терги (Терек), вызвав наводнение и разрушив дорогу. Тогда погибли шесть человек. После трагедии на трассе был построен специальный тоннель для автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, дарьяльское ущелье, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, национальное агентство охраны окружающей среды, верхний ларс
грузия, новости, общество, дарьяльское ущелье, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, национальное агентство охраны окружающей среды, верхний ларс
Дорога между Грузии и России закрыта – на КПП "Дариали" объявлена эвакуация
12:38 06.06.2024 (обновлено: 13:00 06.06.2024)
На место взлетел вертолет Погранполиции Грузии, на борту которого геологи
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Все сотрудники КПП "Дариали" на границе Грузии с Россией эвакуированы, а автомобильное сообщение между странами прервано после поступления сигнала о повышении уровня воды в реке Девдораки, говорится в сообщении МВД Грузии.
В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в 08:36 поступил сигнал с детектора, установленного в ущелье Девдораки, который фиксирует изменения в случае минимального повышения уровня воды в русле.
"На основании полученной информации незамедлительно началась перепроверка информации. Параллельно в соответствии с протоколом из пропускного пункта "Дариали" была осуществлена эвакуация в безопасное место сотрудников патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и всех частных компаний, которые трудоустроены на пропускном пункте", – говорится в заявлении.
На место с целью осмотра территории уже взлетел вертолет пограничной полиции, на борту которого находятся сотрудники Национального агентства охраны окружающей среды и геологи.
Автомобильная дорога закрыта у села Гвелети. Движение ограничено для всех видов автотранспорта в оба направления.
КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" является единственным действующим на сегодняшний день пунктом пропуска между Грузией и Россией.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, является одной из самых опасных дорог Грузии. Зимой из-за сложных климатических условий дорогу часто закрывают.
В мае 2014 года, когда из-за непривычно высокой температуры воздуха с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. В результате мощный селевой поток сошел в Дарьяльское ущелье и перекрыл русло реки Терги (Терек), вызвав наводнение и разрушив дорогу. Тогда погибли шесть человек.
После трагедии на трассе был построен специальный тоннель для автомобилей.