https://sputnik-georgia.ru/20240606/frantsiya-prinyala-zakona-protiv-inostrannogo-vmeshatelstva---kommentariy-premera-gruzii-288298704.html

Премьер: оказывается то, что во Франции хорошо, в Грузии - плохо

Премьер: оказывается то, что во Франции хорошо, в Грузии - плохо

Sputnik Грузия

Ранее власти Грузии стали объектом критики из-за принятия закона об "иноагентах" 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T17:07+0400

2024-06-06T17:07+0400

2024-06-06T17:27+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

сша

франция

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Властям Грузии говорят о вещах лишенных логики - что, оказывается, Франции можно принимать закон против иностранного вмешательства, а Грузии нельзя принимать закон о прозрачности иностранного финансирования, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.Парламент Франции утвердил закон против иностранного вмешательства, предусматривающий среди прочего создание национального реестра влияния и процедуру замораживание финансовых активов. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года. В то же время Запад обвиняет Грузию в отходе от европейских ценностей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".По словам премьера, это связано с тем, что все избегают публичного обсуждения. Ранее премьер предложил публичную дискуссию по закону "О прозрачности иностранного влияния" как послам США и стран ЕС, так и молодежи, участвующей с апреля в протестных акциях. Каждый должен сделать свои выводы относительно того, почему продолжается беспредметная, но все же жесткая критика в адрес этого закона, подчеркнул премьер. Скандальный закон Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а также рассматривает Евросоюз. США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в начале июня. Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сша, франция, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах