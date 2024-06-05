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Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол
Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол
Sputnik Грузия
Страны Евросоюза примут решение по Грузии из-за закона об "иноагентах" в ближайшие недели 05.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-05T21:36+0400
2024-06-05T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Одним из вариантов ответных мер Евросоюза на принятие Грузией закона "О прозрачности иностранного влияния" может стать приостановление безвизового режима для грузинских граждан, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. О том, что со стороны ЕС последует надлежащее реагирование, еще 27 мая, до вступления закона об "иноагентах" в силу, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что решение будет принято в июне. По его словам, одним из возможных решений может стать приостановление введенного в 2017 году безвизового режима. "Для приостановления на шесть месяцев необходимо чуть более половины квалифицированного большинства голосов стран-членов – голоса большинства, а не всех стран. Я уверен, что это будет одним из рассматриваемых вариантов", – сказал Герчинский. Папуашвили назвал бессмысленными разговоры о санкциях против Грузии>>Герчинский отметил, что для него, как посла ЕС, проблема то, что пострадают граждане Грузии. "Народу придется заплатить высокую цену. И это действительно не является целью Евросоюза. Это мое мнение. Но решение должны принять страны-члены в ближайшие недели", – сказал Герчинский. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Скандальный законопроект Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а также их принимают Евросоюз и Франция.США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в начале июня. Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, жозеп боррель, грузия - евросоюз, евросоюз, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, сша, жозеп боррель, грузия - евросоюз, евросоюз, законопроект об иноагентах
Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол
21:36 05.06.2024 (обновлено: 22:17 05.06.2024)
Страны Евросоюза примут решение по Грузии из-за закона об "иноагентах" в ближайшие недели
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Одним из вариантов ответных мер Евросоюза на принятие Грузией закона "О прозрачности иностранного влияния" может стать приостановление безвизового режима для грузинских граждан, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
О том, что со стороны ЕС последует надлежащее реагирование, еще 27 мая, до вступления закона об "иноагентах" в силу, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что решение будет принято в июне.
"Мы договорились о либерализации визового режима с Грузией, но при соблюдении определенных условий. Сейчас же, после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", эти условия будут пересмотрены", – сказал Герчинский в интервью Movement.
По его словам, одним из возможных решений может стать приостановление введенного в 2017 году безвизового режима.
"Для приостановления на шесть месяцев необходимо чуть более половины квалифицированного большинства голосов стран-членов – голоса большинства, а не всех стран. Я уверен, что это будет одним из рассматриваемых вариантов", – сказал Герчинский.
Герчинский отметил, что для него, как посла ЕС, проблема то, что пострадают граждане Грузии.
"Народу придется заплатить высокую цену. И это действительно не является целью Евросоюза. Это мое мнение. Но решение должны принять страны-члены в ближайшие недели", – сказал Герчинский.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".
Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а также их принимают Евросоюз и Франция.
США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в начале июня. Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.
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