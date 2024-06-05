https://sputnik-georgia.ru/20240605/evrosoyuz-mozhet-priostanovit-bezviz-dlya-gruzii--posol-288285488.html

Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол

Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол

Sputnik Грузия

Страны Евросоюза примут решение по Грузии из-за закона об "иноагентах" в ближайшие недели 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T21:36+0400

2024-06-05T21:36+0400

2024-06-05T22:17+0400

грузия

политика

новости

сша

жозеп боррель

грузия - евросоюз

евросоюз

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277008128_0:57:2000:1182_1920x0_80_0_0_6eee318af0394cf520daf116b8036f5f.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Одним из вариантов ответных мер Евросоюза на принятие Грузией закона "О прозрачности иностранного влияния" может стать приостановление безвизового режима для грузинских граждан, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. О том, что со стороны ЕС последует надлежащее реагирование, еще 27 мая, до вступления закона об "иноагентах" в силу, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что решение будет принято в июне. По его словам, одним из возможных решений может стать приостановление введенного в 2017 году безвизового режима. "Для приостановления на шесть месяцев необходимо чуть более половины квалифицированного большинства голосов стран-членов – голоса большинства, а не всех стран. Я уверен, что это будет одним из рассматриваемых вариантов", – сказал Герчинский. Папуашвили назвал бессмысленными разговоры о санкциях против Грузии>>Герчинский отметил, что для него, как посла ЕС, проблема то, что пострадают граждане Грузии. "Народу придется заплатить высокую цену. И это действительно не является целью Евросоюза. Это мое мнение. Но решение должны принять страны-члены в ближайшие недели", – сказал Герчинский. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Скандальный законопроект Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а также их принимают Евросоюз и Франция.США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в начале июня. Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, сша, жозеп боррель, грузия - евросоюз, евросоюз, законопроект об иноагентах