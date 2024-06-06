https://sputnik-georgia.ru/20240606/gruziya-ne-budet-lezt-v-lichnuyu-zhizn-grazhdan-a-zaschischat-ot-propagandy-lgbt--premer-288303552.html

Грузия не будет лезть в личную жизнь граждан, а защищать от пропаганды ЛГБТ* – премьер

Грузия не будет лезть в личную жизнь граждан, а защищать от пропаганды ЛГБТ* – премьер

Sputnik Грузия

В течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T22:14+0400

2024-06-06T22:14+0400

2024-06-06T22:14+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

лгбт

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Нашим делом является защита общества от пропаганды ЛГБТ*, а не осуждение чужой личной жизни, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*. Он отметил, что если оппозиция выступает против закона, то это говорит о ее реальных целях. "Когда оппозиция противостоит этому, видно, что какие умыслы и цели стоят за этим", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что при этом государство будет защищать права всех. Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента. Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".Вопросы ЛГБТ*-пропаганды в Грузии должны регулироваться законом – премьер >>С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы. Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов. * Экстремистская организация, запрещенная в России

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, лгбт