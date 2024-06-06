https://sputnik-georgia.ru/20240606/neobosnovannye-zayavleniya-nanosyat-vred-izbiratelnomu-protsessu--tsik-gruzii-288294468.html

Необоснованные заявления наносят вред избирательному процессу – ЦИК Грузии

Необоснованные заявления наносят вред избирательному процессу – ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

ЦИК всегда будет предоставлять объективную и проверенную информацию избирателям, говорится в заявлени 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T19:26+0400

2024-06-06T19:26+0400

2024-06-06T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Избирательная администрация действует в полном соответствии с принципами независимости и непредвзятости, несмотря на это, в последнее время распространяются необоснованные заявления и оценки относительно деятельности ЦИК Грузии, наносящие ущерб избирательному процессу в целом, говорится в заявлении госоргана. В оппозиции заявляют, что правящая партия "Грузинская мечта" сделает возможное для сохранения власти, в том числе они не исключают фальсификацию предстоящих выборов. Часть оппозиции говорит о недоверии к действующему главе ЦИК Георгию Каландаришвили, называя его ставленником правящей партии. Между тем, как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, оппозиция знает, что проиграет парламентские выборы, и ведет кампанию против ЦИК, чтобы делигитимировать выборы.Как отмечено в заявлении, несмотря на то, что деятельность избирательной администрации на всех этапах является открытой, публичной и все вовлеченные стороны имеют возможность детально ознакомиться с текущими избирательными процессами, непроверенные, безосновательные и наносящие вред избирательному процессу заявления продолжаются. Несмотря на то, что избирательная администрация действует с полным соблюдением принципов независимости и непредвзятости, необоснованные обвинения, наносящие вред институции, распространяются и в этом направлении, отмечено в заявлении. В ЦИК также отметили, что все усилия избирательной администрации направлены на предотвращение политического дискурса и влияния на избирательные процессы. Выборы – это общее дело, и избирательная администрация призывает вовлеченные стороны, представителей местных и международных организаций быть объективными и беспристрастными, способствовать проведению выборов в справедливой и прозрачной среде, говорится в заявлении ЦИК. ЦИК выразила готовность к публичным встречам с заинтересованными сторонами, чтобы поделиться подробной информацией обо всех мероприятиях, проведенных избирательной администрацией в связи с выборами 26 октября. При этом в избирательной администрации отметили, что до выборов в парламент Грузии остается пять месяцев, а процесс модернизации выборов находится на решающем этапе. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024